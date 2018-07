Zelf vliegtickets combineren is niet alleen voor avonturiers

Een voorbeeld. Een retour Boedapest-New York kun je boeken bij LOT Polish Airlines voor zo'n 1000 euro. Overstappen hoeft dan niet. Maar voor de helft van de prijs kun je er ook voor kiezen om eerst met Swiss Air Lines naar Zürich te vliegen en vervolgens een vliegtuig van Delta Air Lines te pakken naar New York. Ook de terugweg kan zo worden afgelegd.

Lees verder na de advertentie

Het probleem is dat de ene vlucht niet wacht op de andere

Dit soort reizen kan worden gepland via bijvoorbeeld de websites van Kiwi of Dohop. Digitale toepassingen zoals deze maken het makkelijker dan ooit om de goedkoopste of snelste verbinding tussen twee bestemmingen te vinden.

Toegegeven: zelf-transfer is goedkoper, maar duurt ook langer. Een directe vlucht duurt bijna tien uur. Wie kiest voor de goedkopere optie doet over de heenweg dertien uur. De terugweg kost zelfs zestien en een half uur vanwege een overstaptijd van zeven uur in Zürich. Daarbij komt dat de reiziger zelf zijn bagage op de overstapluchthaven moet ophalen van de bagageband om deze vervolgens weer in te checken.

Maar een groter probleem van zelf vluchten combineren is dat de ene vlucht niet wacht op de andere. Als reiziger loop je dus het risico om je aansluiting te missen. Vandaar dat verschillende luchtvaartmaatschappijen wereldwijd allianties hebben gevormd om reizen te kunnen aanbieden waarbij de overstap wordt gegarandeerd.

Zo zit Air France-KLM in een alliantie met negentien andere vliegtuigmaatschappijen. Hun vluchtschema's zijn op elkaar afgestemd, waarbij vliegtuigen zelfs op elkaar wachten. Mocht het toch een keer mislopen, dan wordt er een andere vlucht voor de reiziger geregeld.

Van A naar B Een budgetmaatschappij als easyJet doet hier niet aan mee. Maar de afgelopen jaren zag het Britse bedrijf dat het aantal mensen dat vluchten van easyJet verbond met vluchten van andere maatschappijen toenam. Aanvankelijk deed easyJet hier niets mee, vertelt William Vet, directeur Benelux bij easyJet. "Wij zijn een luchtvaartmaatschappij die van A naar B vliegt en weer terug, waarmee we lokale markten bedienen. Dat doen we goed en daar verdienen we geld mee." easyJet wil haar vluchtschema niet gaan aanpassen op andere vluchten. Vet: "Verbinden met andere vluchten zou ons verdienmodel veel complexer maken. Je moet dan wachten op andere vluchten en je kunt te maken krijgen met claims van mensen die hun overstap hebben gemist. Wij willen geen luchtvaartmaatschappij worden die zich richt op overstappers." Maar de luchtvaartmaatschappij wil het voor de groeiende groep reizigers die vluchten combineren wel makkelijker maken. Dat kan door het risico op een gemiste vlucht te laten dekken door een andere partij.

Speciale balie Dohop, dat inzicht biedt in het combineren van vluchten, levert desgewenst zo'n 'verzekering'. Als een passagier zijn verbindende vlucht mist, regelt Dohop een andere vlucht en betaalt een hotelovernachting als dat nodig is. Ook de maaltijden en drankjes tijdens het wachten zijn voor rekening van Dohop. Ook Kiwi.com biedt zo'n garantie aan. Het helpt als de luchthaven meewerkt bij het aan elkaar knopen van vluchten. Luchthaven London Gatwick heeft bijvoorbeeld een speciale balie, waar reizigers na hun eerste vlucht hun bagage kunnen inleveren voor hun volgende vlucht. Zo'n balie heeft easyJet nu ook op Schiphol, zegt William Vet. easyJet faciliteert daarmee (en met Dohop) het overstappen van een vlucht van easyJet op een vlucht van luchtvaartmaatschappij Norwegian. "We zijn nu ook in gesprek om vluchten te combineren met maatschappijen die richting Azië vliegen."

Toekomst Luchtvaartadvocaat Jochem Croon ziet een grote toekomst voor self connecting. "Hoe meer luchthavens en maatschappijen informatie met elkaar delen, hoe makkelijker het voor mensen is om zelf vluchten te combineren." In het ouderwetse overstapmodel zijn passagiers afhankelijk van verbindingsmogelijkheden die een alliantie zoals Skyteam biedt. Maar Croon denkt dat de allianties het uiteindelijk gaan verliezen en steeds meer mensen vluchten zelf gaan combineren. "Met digitale toepassingen kun je zelf de beste manier vinden om te vliegen. Dat is ook vaak goedkoper omdat je voor een deel van je reis met een budgetmaatschappij vliegt. De overstap is verzekerd door bijvoorbeeld Kiwi. Uiteindelijk heb je de allianties niet meer nodig. " Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen. "De gemiddelde reiziger vindt het toch fijn dat vluchten goed op elkaar aansluiten. Bovendien is het vaak nog best een gepuzzel om vluchten aan elkaar te knopen. Misschien dat het met slimme applicaties kan groeien, maar het zal nooit de standaard worden." KLM, waarvoor overstappende passagiers een belangrijke bron van inkomsten zijn, wilde desgevraagd geen commentaar geven op het fenomeen self connecting. © @Trouw L&F © @Trouw L&F