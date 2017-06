Zeeuwen steken geld in eigen ziekenhuis

Het Admiraal de Ruyterziekenhuis (ADRZ) in Vlissingen maakt morgen een doorstart dankzij crowdfunding. "Mensen willen graag het ziekenhuis in de buurt houden."

Het Zeeuwse ziekenhuis kampte met achterstallig onderhoud en een verouderd gebouw, maar door geldnood was er geen budget voor een verbouwing. Die zou 20,6 miljoen euro gaan kosten.

Banken vonden dat een te risicovolle investering. De Zeeuwse investeerder Henk van Koeveringe - bekend van de Roompotvakantieparken - wist met crowdfunding ruim de helft van het bedrag, 10,6 miljoen, bij elkaar te krijgen. De Rabobank bleek daarna wel bereid de rest van het bedrag te lenen aan het ziekenhuis.

Dat is in fasen verbouwd, de totale nieuwbouw gaat morgen open. Het is de eerste keer dat een ziekenhuis open blijft langs deze weg.

Noodzakelijk

"Zonder de crowdfunding was het ons niet gelukt en hadden we Vlissingen moeten sluiten", zegt bestuursvoorzitter Claudia Brandenburg van het ADRZ. Haar organisatie ontstond na een fusie tussen de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes. De spoedhulp en de intensive care werden geconcentreerd in Goes. "Voor de 100.000 mensen die de vestiging in Vlissingen bedient, kan het heel ingrijpend zijn om voor iedere controle een stuk verder te reizen", zegt Brandenburg.

Het Zeeuwse ziekenhuis is inmiddels overgenomen door het Rotterdamse Erasmus MC, dat er ook geld in stak. Maar het ADRZ moet verder de eigen broek ophouden en daarom was de crowdfunding noodzakelijk. Zo'n 650 mensen staken geld in het nieuwe gebouw, van bedrijven tot particulier.

"Bij velen hoorde je het argument 'ik wil dat er goede zorg in onze regio blijft'", zegt Brandenburg. Iedereen die meedeed aan de crowdfunding kon al eerder dan anderen de nieuwbouw zien, maar voorrang krijgen op de poli is er niet bij, zegt Brandenburg. "Zo werken wij niet."

De investeerders is een rendement van 5 procent beloofd, dat het ziekenhuis betaalt uit de huur van het nieuwe gebouw. "Dat zijn flinke kosten, maar bedenk dat wij in het oude gebouw bijvoorbeeld al een miljoen euro per jaar aan energie besteedden. Dat is nu een stuk lager", zegt Brandenburg. Ze verwacht dat de financiële problemen tot het verleden behoren en dat er de komende jaren geen extra geld naar de nieuwe vestiging in Vlissingen hoeft.

Als andere ziekenhuizen ook aan crowdfunding denken, zou Brandenburg hen aanraden een beroep te doen op de regionale band met mogelijke investeerders. "En zoek een partij die het goed kan uitvoeren, want crowdfunding is een flinke klus."