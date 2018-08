Ze zijn mooier nu, die Vogelaarwijken, dus wonen mensen er met meer plezier

Ze werd ervoor door het slijk gehaald, maar het krachtwijkenbeleid van oud-minister Ella Vogelaar (wonen, wijken en integratie) blijkt tien jaar na dato toch een succes. Onderzoek van de Vrije Universiteit toont aan dat de huizenprijzen in de veertig aangewezen probleemwijken dankzij Vogelaars inspanningen met 3,5 procent zijn gestegen. Maar, zeggen onderzoekers ook, dat succes is deels een toevalstreffer.

Onderzoeker Hans Koster nam samen met zijn collega Jos van Ommeren de huizenprijsontwikkeling in de aangewezen probleemwijken onder de loep. Die prijsontwikkeling, stelt Koster, is een precieze maatstaf om de leefbaarheid in een wijk te meten. "Voelen mensen zich niet veilig in een buurt, dan dalen de prijzen. Is de wijk weer in trek, dan stijgen de prijzen."

De twee maakten gebruik van veertien jaar aan data (van 2000 tot en met 2014) van makelaarsvereniging NVM.

Mooier

Wat blijkt? In de zeven jaar na de introductie van Vogelaars beleid stegen de huizenprijzen in de achterstandswijken met 3,5 procent (in die crisisperiode een opmerkelijke stijging), een half miljard euro in totaal. Tel je daar de stijging van de huurprijzen in de vrije sector bij op, dan kan de totale winst oplopen tot zelfs 1,5 miljard euro. Meer dan de 1 miljard euro die het Rijk en de woningcorporaties de afgelopen jaren in de wijken staken. Weggegooid geld is het zogenoemde krachtwijkenbeleid dus absoluut niet, concludeert de VU.

Dat is voor een groot deel toe te schrijven aan de investeringen van woningcorporaties. De 800 miljoen euro die zij in het opknappen van hun sociale woningvoorraad staken, is een belangrijk component van het succes, zegt Koster.

"Ik zeg niet per definitie dat het opknappen van sociale woningbouw hét medicijn is voor alle achterstandswijken. Maar uit ons onderzoek blijkt wel dat de huizenprijzen zijn gestegen doordat die wijken er mooier uit zijn gaan zien."