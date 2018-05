Ze wilde een 'goede dood', nog voor de Kerst

Het is laat op de avond als Cornelia (28) een telefonische uitnodiging krijgt. Niet voor een verjaardag, maar voor de 'goede dood' van haar vriendin Désirée. Zo noemt Désirée de euthanasie die haar verleend is door de Levenseindekliniek. Nog voor de Kerst wil ze gaan, vertelt ze aan Cornelia, als de boom nog niet is opgetuigd. Over twee weken dus.

Désirée zegt dat het moeilijk was om te bellen. Dat ze het uitgesteld heeft, juist omdat ze weet dat Cornelia met dezelfde dingen worstelt als zij. De vriendinnen kennen elkaar uit de kliniek waar ze terechtkwamen omdat ze allebei niet meer wilden leven. Tijdens de groepstherapie vonden ze herkenning bij elkaar.

Als Cornelia de telefoon ophangt, voelt ze zich licht in haar hoofd. Ze slaapt die nacht twee uur en besluit een brief te schrijven aan zichzelf. Dat worden er meer in de weken voor de euthanasie van Désirée en de maanden erna. Cornelia omschrijft daarin wat de euthanasie van de ene psychiatrisch patiënt doet met een andere patiënt.

Het is alsof het mijn dood is woensdag en niet de hare. Een deel van mij gaat met haar dood, een deel van haar blijft met mij in leven. Waarom heb ik zo veel last van haar verlies? Misschien moet ik onder ogen zien dat ze belangrijker was dan ik dacht. Ik dacht soms over haar als een tante. Ze was een soort familie, vrij gekozen familie en daarom des te dierbaarder. De band is door gezamenlijke ervaringen heel sterk geworden.

Door de dood aangestoken

Cornelia heeft een reden om deze fragmenten nu naar buiten te brengen: steeds meer psychiatrisch patiënten krijgen euthanasie en dat beangstigt haar. Ze leest erover. Ziet documentaires. Want ze wil nog steeds graag dood, ook al is ze bezig met een promotieonderzoek en heeft ze een huisje voor zichzelf en lieve mensen om haar heen. De depressieve klachten blijven komen.

In de verhalen over euthanasie bij psychiatrisch patiënten ontbreekt een perspectief, vindt ze. Dat van de omgeving van de patiënt die kiest voor euthanasie, een omgeving waarin vaak ook andere patiënten zitten die door de dood aangestoken kunnen worden.

Een aantal prominente psychiaters maakt zich hier zorgen over, blijkt uit een rondgang van Trouw. Doordat meer psychiatrisch patiënten euthanasie krijgen, neemt het risico op suïcide onder andere patiënten toe, is hun verwachting. Dat Cornelia nog leeft, is eigenlijk een wonder. Zij werd namelijk na de euthanasie van haar vriendin suïcidaal; dat had ze daarvoor ook al eens, maar nu ging het echt bergafwaarts.

Er is geen onderzoek naar de effecten van euthanasie op andere psychiatrisch patiënten gedaan en dat moet wel gebeuren, vindt onder andere Jim van Os, hoogleraar psychiatrie bij het UMC Utrecht. "Dit is een heel nieuw onderwerp", zegt hij. "We weten dat traumatische gebeurtenissen in het netwerk van patiënten een aanleiding kunnen zijn voor suïcide. Als er in groepstherapie, waarin mensen elkaar proberen te steunen, opeens een lege stoel is, dan heeft dat enorme impact op de groep. Door het wegvallen van iemand, kan een ander mens uit evenwicht raken."

Diezelfde vrees heeft psychiater Esther van Fenema."Ik denk dat je na een euthanasie van een patiënt met hetzelfde effect rekening moet houden als bij een suïcide." Haar voorzichtige hypothese: "Patiënten kunnen elkaar 'aansteken' met suïcide. Of dat ook bij euthanasie zo werkt, is nooit goed aangetoond, maar het klinkt wel logisch."

De Levenseindekliniek is daar niet zo zeker van. "Wij hebben er geen onderzoek naar gedaan, maar gevoelsmatig zou ik eerder denken dat een euthanasie in de omgeving tot minder in plaats van meer suïcides leidt", reageert een woordvoerder. "Het laat zien dat er een humanere weg is om te sterven dan de weg van de gewelddadige, eenzame suïcide."