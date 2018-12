Ze hebben bij het kerstdiner mijn grootste vijanden uitgenodigd. Moet ik gaan?

Beste Beatrijs,

Een bevriend stel heeft me ook dit jaar weer uitgenodigd voor een diner op Eerste Kerstdag in een zeer exclusief restaurant. We doen dat al een aantal jaren en er is al gereserveerd. Wat blijkt? Via via heb ik vernomen dat ze mijn grootste vijanden (dat weten ze best) óók hebben uitgenodigd. Wat nu? Gewoon gaan en lachend een flesje tabasco over hun eten uitschudden? Of er op een andere, nette manier onder uitkomen? Ik zit er een beetje mee in m’n maag.

Een vijand aan de kerstdis