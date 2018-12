Ze deed opnieuw aangifte van stalking, nu is Humeyra dood

Die hand is een gewoonte bij het Designcollege, zegt bestuursvoorzitter Marc Otto, die even later voor de toegestroomde pers zijn verhaal doet. “Iedereen begroet elkaar bij binnenkomst.” Otto zegt onder de indruk te zijn van de manier waarop docenten en leerlingen het tragische gebeuren samen beleven. “Het is vreselijk, mijn voornaamste vraag is hoe we dit als school een plek gaan geven”, zegt hij. De komende dagen is de school open, maar zijn er geen lessen. “Op 7 januari, na de vakantie, beginnen we weer. Maar in die ene klas blijft er straks een tafeltje leeg.”

Om mensen pijn te doen heb je soms niet eens een vuurwapen nodig Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam

Op vragen hoe de schietpartij heeft kunnen gebeuren en wat er speelde in het privéleven van Humeyra, wil Otto niet ingaan. De politie maakte woensdag bekend dat het meisje dinsdagmiddag met de politie zou gaan praten over een nieuwe aangifte wegens stalking tegen de 31-jarige verdachte Bekir E., die haar lastigviel. Hij werd kort na de schietpartij op het Designcollege aangehouden.

E. is bekend bij politie en justitie. Hij werd al meerdere malen veroordeeld voor geweldsdelicten. In augustus stond hij nog voor de rechter wegens bedreiging en mishandeling van Humeyra. De rechter legde hem toen een voorwaardelijke en een ­onvoorwaardelijke gevangenisstraf op, met als een van de voorwaarden een contactverbod. E. ging in hoger beroep.

Onbeveiligd Vorige week deed Humeyra opnieuw aangifte van stalking tegen hem, meldt de politie. Naar aanleiding van die aangifte was er een nieuw opsporingsonderzoek gestart. Daarvoor had de recherche dinsdag om 14.00 uur met het slachtoffer een vervolgafspraak. Drie kwartier daarvoor werd ze om het leven gebracht. Hoe kon het gebeuren dat E. met een wapen de school binnen wist te komen? Normaal is het schoolgebouw open en onbeveiligd, zegt bestuursvoorzitter Otto. “We zijn een school, een openbaar gebouw, de deur staat hier natuurlijk altijd open, maar er is bijvoorbeeld wel altijd een conciërge aanwezig.” Onveilig vindt Otto het niet. “Ik maak me geen zorgen over de veiligheid van de school, die is niet in het geding.” Gisteren konden de leerlingen in gesprek gaan met docenten, hun mentor en hulpverleners. In de school is een herdenkingskamer ingericht. Er staan kaarsjes en bloemen, er is een herdenkingsboom waar briefjes in kunnen hangen.

Privésituatie Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft iets opgeschreven, zegt hij. “Waanzin, en waarom?” De burgemeester heeft de klas van Humeyra bezocht en ongeveer een half uur met leerlingen gesproken. “Het minste wat je kunt doen is luisteren, aandacht hebben voor iedereen”, zegt Aboutaleb, die ook even door de school heeft gewandeld. “Dit is een sterke plek en een sterke school.” Ook bij de burgemeester heerst onbegrip. “Het is lastig in te schatten wat er in de bovenkamer van zulke mensen omgaat.” Het onderzoek is nog in volle gang, dus over de privésituatie van Hemeyra kan de burgemeester weinig zeggen. Wel benadrukt hij er alles aan te doen om te zorgen dat Rotterdam een veilige plek is. Zo gaat de jacht op vuurwapens onverminderd door. “Maar om mensen pijn te doen heb je soms niet eens een vuurwapen nodig.”

