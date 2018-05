Zal ik mijn buurman aanspreken op de troep in zijn tuin?

Onlangs heb ik mijn tuintje laten renoveren, waar ik volop van geniet. Als ik in de tuin zit, kijk ik uit op de tuin van mijn buurman. Hij heeft weleens een poging gedaan om wat van zijn tuin te maken, maar heeft niet doorgezet, want er liggen al een jaar overal vuilniszakken met tuinafval. Dit begint mij te irriteren. We groeten wel, maar kennen elkaar verder niet. Kan ik mijn buurman hierop aanspreken en zo ja, hoe pak ik dat aan?

Beste Een mooier uitzicht willen,

Ik raad u af om uw achterbuurman aan te spreken op de rotzooi in zijn tuin. Hij zal dit ervaren als kritiek en ongewenste bemoeienis. Mensen vinden het vervelend om door anderen terechtgewezen te worden en als hij geen puf heeft om zijn tuin toonbaar te krijgen, is dat zijn zaak. De enige manier waarop u het probleem ter sprake zou kunnen brengen is door aan te bieden het zelf op te lossen. Dat gaat dan ongeveer zo: “Zeg buurman, die vuilniszakken met tuinafval in je tuin bederven mijn uitzicht. Vind je het goed als ik ervoor zorg dat die zakken worden afgevoerd? Kan ik ze bij het grofvuil zetten of een ophaal-service bellen?” Tegen een aanbod om de zaak op te ruimen kan hij bijna geen nee zeggen. Als hij toestemming geeft, kunt u het klusje zelf klaren en wie weet helpt hij nog mee ook. Als u hier geen zin in hebt, kunt u natuurlijk altijd een schutting laten plaatsen of wat forse struiken planten achterin uw tuin.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Alle afleveringen van Moderne Manieren zijn terug te lezen in ons dossier.