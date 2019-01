Zaak-Wilders gaat door met Opstelten als getuige

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde vanochtend dat Opstelten en voormalig topman Herman Bolhaar van het Openbaar Ministerie uitleg moeten komen geven over hun rol aan het begin van de zaak. Wilders’ advocaat Gert Jan Knoops had hierom gevraagd. Volgens hem heeft Opstelten zich actief bemoeid met de beslissing om Wilders te vervolgen na zijn ‘minder Marokkanen-uitspraak’ tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Daarvoor werd de PVV-leider in 2016 veroordeeld wegens groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Hij kreeg geen straf. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie ging in beroep.

Politieke bemoeienis met de zaak zou een doodzonde zijn en de vervolging van Wilders direct op losse schroeven zetten. Volgens advocaat Knoops blijkt die inmenging vooral uit een notitie van het reguliere overleg tussen Opstelten en Bolhaar kort na de gewraakte uitspraken van Wilders. Dat verslag kwam twee maanden geleden naar buiten en daarin staat: “Wilders – procedure besproken - 1000 aangiften.” Volgens Knoops was dat genoeg bewijs om de zaak direct stop te zetten.

‘Geen inmenging’ Het Openbaar Ministerie zegt dat het normaal is dat de minister van justitie en de OM-top elkaar op de hoogte houden en dat de notitie niet wijst op politieke inmenging. De rechters vinden de notitie geen aanleiding om de zaak direct stop te zetten, maar wel genoeg reden om beide oud-justitietopmannen en twee hoge ambtenaren aan de tand te voelen. Dat zal gebeuren achter gesloten deuren. Eind juni begint de zaak inhoudelijk. Wilders toonde zich na de uitspraak teleurgesteld dat de zaak vandaag niet direct is stopgezet Op verzoek van Knoops zal ook de officier van justitie verschijnen die mede-verantwoordelijk was voor de beslissing om voormalig D66-leider Alexander Pechtold niet te vervolgen na zijn uitspraak dat Russen hun fouten niet rechtzetten. Die beslissing wijst op ongelijke behandeling, stelt de advocaat van Wilders. Ook een burger die destijds aangifte deed tegen Pechtold, wordt als getuige verhoord. De wens van Knoops om veel meer getuigen in deze zaak te horen werd afgewezen. Wel vraagt het gerechtshof twee hoogleraren die al eerder rapportage uitbrachten, in een aanvullend rapport toe te lichten wat de uitspraken van Pechtold betekenen voor de zaak-Wilders.

Wilders: teleurgesteld De drie Haagse raadsheren laveren met deze tussenbeslissing tussen de klippen door die hun voorgangers ruim een half jaar geleden deden stranden. Knoops wraakte hen toen, met succes, omdat ze te snel nader onderzoek in de Pechtold-kwestie afwezen. Wilders toonde zich na de uitspraak teleurgesteld dat de zaak vandaag niet direct is stopgezet. “Het is wel positief dat nu de kwestie van de politieke inmenging voor het eerst serieus wordt onderzocht. Maar ik had hier nooit moeten staan.”

