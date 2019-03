Yuri van Gelder heeft bijna geen krediet meer in Oranje

Zelf heeft Yuri van Gelder nog altijd een droom om ooit een olympische medaille te halen. Zijn omgeving ziet dat echter niet meer gebeuren. Bondscoach Bram van Bokhoven acht de kans dat de ringenspecialist de Spelen van Tokio gaat halen nagenoeg uitgesloten.

Dat zei Van Bokhoven gisteren op een persbijeenkomst op Papendal waar hij uitleg gaf over de olympische kwalificatie. “Yuri komt pas in beeld als hij een beter niveau laat zien. Hij zit niet in onze focus richting Tokio.”

De nationale ploeg wil zich dit najaar op de WK in Stuttgart voor de Spelen plaatsen als team. Een plek bij de beste twaalf landen is genoeg. Dat levert vier individuele startplekken op. De bond bepaalt zelf voor wie die zijn.

Weinig krediet Van Gelder, die in Rio in 2016 na lang wachten eindelijk zijn olympisch debuut maakte, wil nog een keer naar de Spelen. De turner haalde in Brazilië de olympische finale, maar werd naar huis gestuurd vanwege wangedrag. Je moet die investering wel waard zijn. Yuri heeft vorig jaar niet hoger gescoord dan 14.4. Dat is geen score waarmee je het we­reld­be­ker­cir­cuit wint Bondscoach Van Bokhoven Buiten het feit dat Van Gelder weinig krediet over heeft bij de bondscoach, is zijn meerwaarde voor het team ook klein. Als ringenspecialist kan hij maar op één onderdeel een ­hoge score neerzetten. Voor een goede teamscore is het belangrijk dat turners ook op andere onderdelen inzetbaar zijn. Zo doet Epke Zonderland naast de rekstok ook brug en voltige. Van Gelder mikt daarom op een andere route naar Tokio. De 35-jarige Waalwijker wil zich via de sluiproute voor de Spelen plaatsen, los van het team. Voor het eerst is er deze olympische cyclus een mogelijkheid om via World Cups een olympisch ticket te bemachtigen. Op acht wereldbekerwedstrijden kunnen turners punten halen op hun favoriete toestel. Daarmee zijn de World Cups een soort ‘mini-WK’s’ ­geworden. Turners komen er niet meer om dingen uit te proberen, maar om hoge scores neer te zetten. De drie beste scores tellen. Per toestel krijgt de winnaar van het wereldbekercircuit een olympisch ticket.

Hoger niveau Er zijn al vier World Cups geweest, maar Van Gelder deed niet mee. Voor de inschrijving is hij namelijk afhankelijk van de man die hem in Rio naar huis stuurde. Bondscoach Van Bokhoven wil eerst een hoger niveau zien. De doelen die vorig jaar met de turner zijn besproken, heeft Van Gelder niet gehaald. “Het is een grote investering om iemand naar die wedstrijden te sturen”, zegt Van Bokhoven. “Je moet die investering wel waard zijn. Yuri heeft vorig jaar niet hoger gescoord dan 14.4. Dat is geen score waarmee je het wereldbekercircuit wint.” De deur staat nog wel op een kleine kier. Van Gelder heeft geen interesse getoond in een deelname aan de EK die over twee weken op het programma staan. De wereldkampioen ringen van 2005 is wel van plan om naar de Challenger Cups in het najaar te gaan. Als hij daar een score richting de 15 punten neer kan zetten, komt hij in beeld voor een eventuele inschrijving op een World Cup. Het zou wel betekenen dat hij op de paar wedstrijden die er nog over zijn in de race om olympische tickets maximaal moet scoren om nog kans te maken op Tokio.

