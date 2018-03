Ximena(19) kon dat zelfdodingsmiddel wel erg makkelijk kopen

Tien euro vijftig, staat op de bankafschrijving van Ximena Knol (19). Op 29 januari met Ideal betaald aan de leverancier. Vader Randy herhaalt het bedrag kalm, maar indringend. Het was inclusief 8,95 euro aan verzendkosten, voegt hij er aan toe.

Lees verder na de advertentie

Netto haalde zijn dochter dus voor 'anderhalve euro' een middel in huis om uit het leven te stappen. Het is een stof die sinds september op internet rondgaat in allerlei speculaties, nadat de Coöperatie Laatste Wil (CLW) op televisie bekendmaakte een nieuw middel te hebben gevonden voor een humane, zelfgekozen dood. Officieel heeft zij nooit laten weten om welk middel het gaat. Maar de verkoop van de stof die Ximena aanschafte, steeg sindsdien aanzienlijk.

De dood van Ximena is nog vers. De uitvaart was een week geleden. Op de Udense begraafplaats Bronkhorstsingel ligt ze nu naast haar opa, van elkaar gescheiden door een smal paadje. 'Onze schat heeft hard gevochten maar de strijd niet kunnen winnen', schreven vader Randy en moeder Caroline op de rouwkaart. Hun dochter leed aan een posttraumatische stressstoornis en leefde in angst.

Het is niet goed dat iemand zo simpel aan een zelf­do­dings­mid­del kan komen. Ximena was echt nog een kind. Caroline Knol, moeder

Misbruikt door een familielid, kon ze haar weg maar moeilijk vinden. Er was ruimte voor plezier. Met de honden van een vriendin, op het asiel waar ze als vrijwilliger werkte of met haar eigen hond Flip en haar stinkdiertje. Maar altijd volgde ook weer het gevecht met het verleden en zichzelf. Caroline: "Dan is het niet goed dat iemand zo simpel aan een zelfdodingsmiddel kan komen. Ximena was echt nog een kind. Emotioneel gezien, was ze misschien veertien of vijftien."

Waardig De ouders zijn niet tegen een vrijwillig levenseinde. Randy: "Maar we hebben wel grote moeite met de manier waarop zo'n club pronkt met dat einde. Een waardig middel, noemt de CLW de stof die Ximena gebruikte. Maar die is helemaal niet zo waardig. Op internet vind je gebruiksaanwijzingen. Je krijgt er zo veel hoofdpijn van dat je een dag tevoren met pijnstillers moet beginnen en je kunt ervan braken." Caroline: "Ximena heeft het 's nachts ingenomen. Ze woonde op zichzelf, in een appartement in Veghel. Toen we haar de volgende dag zagen, was ze helemaal donkerblauw. De kleur van een spijkerbroek, daar schrokken we van." Op een stapeltje met acht afscheidsbrieven liet Ximena een handgeschreven velletje achter. 'Ik hou van jullie. Het spijt me. Vergeef me', stond er. Ze sloot af met een hartje. Randy betwijfelt of ze echt dood wilde. "Ze wilde van haar angsten af. Ximena is niet gevlucht voor het leven, maar voor de problematiek. De wetenschap dat die behandelbaar was, maakt het zo zuur. Onze dochter was een heel sociaal kind. Ze zou het nooit doen op een manier waarop anderen er last van zouden hebben. Daardoor was dit middel voor haar zo gunstig. Wij willen nu graag de discussie aanzwengelen. Waarschijnlijk hebben heel veel mensen dit nu in huis. Wij denken dat het niet vrij te verkrijgen zou moeten zijn."

Justitie Het bedrijf waar Ximena het 'poeder van Drion' kocht, levert inmiddels niet meer aan particulieren. Voorheen moest iemand duidelijk maken waarvoor het middel diende. Ximena omzeilde dit eenvoudig door te melden dat ze het voor een scheikundeopdracht nodig had. Omdat andere aanbieders nog wel gewoon leveren, vindt Caroline dat hier een taak voor de minister van justitie en veiligheid ligt. "In september werden hierover Kamervragen gesteld aan toenmalig minister Blok. Hij nam er geen verantwoordelijkheid voor. Dat nemen we hem kwalijk." In haar brieven schrijft Ximena dat ze vrede heeft met haar beslissing. Haar ouders denken dat meespeelde dat ze zo lang op de juiste zorg moest wachten. "Ze had constant herbelevingen en was bang dat ze haar misbruiker zou tegenkomen. Tegelijkertijd had ze voor maart al allerlei plannen gemaakt. Begin februari deed ze nog mee aan de Carbage Run, een autorally van 2500 kilometer vanuit München richting Oost-Europa. Wij zijn altijd bang geweest dat ze dit een keer zou doen, maar eigenlijk niet op dit moment. Randy Knol, vader "Vijf dagen voordat ze stierf, kreeg ze een nichtje op wie ze heel trots was. Wij zijn altijd bang geweest dat ze dit een keer zou doen, maar eigenlijk niet op dit moment. Wij denken dat ze het niet had gedaan als dit middel het afgelopen half jaar niet zo in het nieuws was geweest."