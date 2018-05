Xiao Yong (14) werkt hard aan zijn cv

Toen Zhang Xinli haar zoon op een van de betere middelbare scholen van Peking wilde inschrijven, kreeg ze te horen dat hij een cv nodig had. Zhang maakte een A4'tje met zijn naam, zijn lagere-schoolresultaten en zijn hobby's. Het blad vol A-scores leek haar een prima cv, maar de school was niet tevreden.

Pas later ontdekte Zhang wat andere ouders hadden ingediend: een cv van veertig pagina's, met oorkondes van spelling- en wiskundewedstrijden, getuigschriften van taal- en computercursussen, diploma's van sport- en muziekles, professioneel gedrukt en gebonden.

"De competitie is zo groot dat studenten steeds verder moeten gaan om zich te onderscheiden", zegt Zhang (48), directeur van een bedrijf in educatieve reizen. Naast Xiao Yong, haar zoon van veertien, heeft ze een dochter van negentien. "Toen mijn dochter aan de middelbare school begon, was de druk veel lager. Zij maakte huiswerk tot half negen, terwijl Xiao Yong soms tot half elf bezig is. Toen gingen leerlingen op bijles omdat ze moeite hadden met een bepaald vak. Nu gaan de beste studenten op bijles, omdat ze nog beter willen worden."

Het is een vreemde tegenstelling, waar veel ouders over klagen: terwijl het Chinese ministerie van onderwijs allerlei maatregelen neemt om de schooldruk te verlichten, voelen zij die druk almaar toenemen. Ze zien het huiswerk verveelvoudigen, betalen zich blauw aan bijlessen, en zien de competitie almaar vroeger beginnen. Op sociale media circuleren sinds kort zelfs cv's van zesjarigen, voor een lagere school in Shanghai. Volgens hun ouders kunnen de kleuters uitleggen hoe een nucleaire kettingreactie werkt en wat de verdiensten zijn van Marie Curie, zelfs in het Engels.

Het Chinese ministerie van onderwijs maakt zich al langer zorgen over de snelkookpan waarin Chinese leerlingen zich bevinden. Leerlingen van lagere en middelbare scholen spenderen in China gemiddeld 2,82 uur per dag aan huiswerk, drie keer meer dan wereldwijd. Daarbovenop volgen ze per week gemiddeld nog eens acht uur bijles. Gevolg: ze slapen onvoldoende, raken uitgeblust, en hebben nauwelijks tijd om hun eigen interesses te ontwikkelen.

Maatschappelijk probleem

Het onderwijsministerie vaardigt al jaren de ene na de andere maatregel uit om de studiedruk te verlichten. In de eerste twee klassen van de lagere school is huiswerk afgeschaft, en in de hogere klassen hebben veel scholen een tijdslimiet voor huiswerk ingevoerd. In sommige provincies is het niet langer toegestaan om leerlingen in snelle en trage klassen op te delen, of om selectieproeven te organiseren. Al vinden topscholen vaak een omweg om de beste studenten te rekruteren.

Al die maatregelen hebben de druk niet verminderd, maar verschoven naar de ouders. Het Chinese schoolsysteem is per definitie competitief, met elitescholen, ranglijsten en toelatingsproeven, culminerend in de gaokao, het nationale eindexamen dat levens kan maken of breken. Als scholen dan aankondigen wat relaxter te worden, nemen ouders het over, met bijlessen en zomerkampen. Daarom ook keuren veel ouders de pogingen tot verlichting door de overheid af. Recent werd een open brief druk gedeeld: 'Beste onderwijsminister, verlaag de druk alstublieft niet.'

"Dit is een maatschappelijk probleem, dat niet door het ministerie van onderwijs alleen kan worden opgelost", zegt Yu Mindong, pedagoog bij adviesbureau Family Education Consultation en leerkracht in het voortgezet onderwijs. Hij doelt op de beperkte sociale zekerheid en de grote ongelijkheid in de Chinese samenleving, waarin een diploma van een topuniversiteit een gouden ticket is. "Zolang daar niets aan verandert, zullen ouders er alles aan doen om hun kinderen in de beste scholen te krijgen."

Zelfs Zhang Xinli, die overtuigd is dat interesses en nieuwsgierigheid belangrijker zijn dan hard studeren, voelt de druk toenemen. Zij stuurde haar zoon bewust naar een internationale lagere school, om hem een zorgeloze jeugd te gunnen. Als welvarende ouder maakt ze zich minder zorgen om zijn toekomst. Raakte Xiao Yong door zijn ondermaats cv niet geselecteerd op basis van prestaties, door hun woonplaats - vlak bij de school - werd hij uiteindelijk toch nog aangenomen.