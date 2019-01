Wüst heeft in Collalbo wel wat anders aan haar hoofd dan revanche

Het Italiaanse bergdorp is de plek waar ze wat allroundtoernooien betreft geen allerbeste herinneringen aan heeft. Het woord tuinstoeltje staat bijna synoniem voor wat een van haar grootste nederlagen ooit mag heten. In 2007, inmiddels al een schaatsleven geleden, huilde ze op zo’n stoel voor het oog van alle camera’s uit toen ze op de vijf kilometer een voorsprong van 14,05 seconden zag veranderen in een achterstand van 0,24 seconden. Vier jaar later, in 2011, de laatste keer dat er op deze buitenbaan op hoogte een kampioenschap werd geschaatst, won ze wederom niet. Twee keer werd ze tweede.

Uitvaart

Maar alle historische gegevens en bijzondere feiten ten spijt, Wüst heeft deze week heel wat anders aan haar hoofd. Zelf was ze gisteren niet aanwezig in het nog in kerstsferen verkerende hotel Bemelmans, de plek waar de Nederlandse schaatsers logeren en waar een persmoment werd gehouden. Zij bleef tot gisteravond in Nederland, waar ze aanwezig wilde zijn bij de uitvaart van haar hartsvriendin Paulien van Deutekom, die woensdagavond op 37-jarige leeftijd overleed.

Ireen Wüst en Paulien van Deutekom zij aan zij tijdens het EK in Collabo in 2007. © ANP

Bijna niemand maakte het ziekteproces van oud-schaatser Van Deutekom de laatste maanden van zo dichtbij mee als Wüst. Haar verdriet was groot. Het was geen vriendschap meer, schreef ze op Instagram. Het was liefde, dat laatste woord volledig in kapitalen. “Buuf, ik hou van jou. Tot ooit”, zo sloot ze af.

Vanuit de ploeg kreeg ze alle steun om de laatste maanden zoveel mogelijk steun te kunnen bieden. De tijd die ze vrij had, was ze de laatste maanden bij Paulien, zegt coach Peter Kolder, die in het hotel vertelt hoe hij zijn schaatsster de laatste tijd heeft meegemaakt. Trainingen werden indien nodig aangepast (al sloeg Wüst er nooit een over, aldus Kolder). Bij de trips naar de wereldbekerwedstrijden in Japan en Polen werd altijd een ‘backup-plan’ gemaakt. Wüst kon terug naar Nederland zodra er wat aan de hand was. Schaatsen was dan in alle gevallen niet belangrijk.

Het EK van dit weekend, waar Wüst een van de favorieten is, is meer een ‘tussentoernooi’

Uiteindelijk kwam het bericht vorige week. Samen met haar vriendin Letitia de Jong en haar ouders bleef ze thuis. Ze ging nog wel trainen, in Heerenveen. Dat was nog wel bijzonder, want er was bijna niemand om mee te trainen. Zelfs het gewest Friesland was op trainingskamp. Alleen De Jong en Smeekens reden op het ‘topsportuur’ in Thialf met haar mee. Er werd niet eens gedweild. Kolder: “Dat hoeft ook niet natuurlijk met drie man.”

Emotioneel gaat Wüst het er ‘natuurlijk heel moeilijk mee hebben’, zegt Kolder, die naar eigen zeggen wel een klankbord was de laatste tijd. “Het is volkomen logisch dat het er inhakt. Ze heeft weinig geslapen. Maar ik weet het niet, het is afwachten.”