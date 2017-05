Worstenbroodjes met een boodschap

Ingehouden tranen vormen een waas voor zijn ogen als Henk Smits (59) vertelt over zijn acute blindedarmontsteking. Net als op elke andere werkdag stond hij worstenbroodjes te draaien in het pas geopende bakkerijtje Houben Worstenbrood. Plots zwol zijn buik enorm op en de weken daarna lag hij plat. Zijn nieuwe baan bij die bakkerij met alleen worstenbroodjes in het assortiment kon hij wel vergeten, wist hij zeker.

Niet lang daarvoor had Smits zijn werkgever Bart Houben nog bijdehand toegesproken. Als je dit concept tot een succes wil maken, zei hij als sollicitant tegen de beginnende ondernemer, dan heb je mij nodig. Deeg maken, nieuwe vullingsoorten bedenken, de processen in de bakkerij versnellen. Met zijn 35 jaar ervaring als broodbakker kon hij dat als de beste. Smit moest wel bijdehand zijn, hij zat al twee jaar thuis. Na het faillissement van zijn vorige werkgever had hij vierhonderd sollicitatiebrieven de deur uitgedaan. Zonder resultaat. Die ellendige periode kwam weer dichtbij nu hij op het punt stond zijn baan te verliezen.

“Maar toen Bart op ziekenbezoek kwam, zei hij dat hij met me door wilde”, zegt Smits met ongeloof in zijn stem. Inmiddels mag hij zich chef bakkerij noemen en is hij een van de drie vijftigplussers met een vast contract. De vierde vijftiger krijgt binnenkort een vast dienstverband, zegt eigenaar Houben. Toen hij zo’n vier jaar geleden het idee had om een bakkerij op te richten dat alleen worstenbroodjes verkoopt, besloot hij enkel met vijftigplussers te werken. “Die zijn gepassioneerd en hebben een heel andere werkinstelling dan twintigers en dertigers. Ze willen echt kwaliteit maken. Dat is precies wat ik zocht.”

Onterecht, vindt directeur Jos Verhoeven van Start Foundation. Zijn bedrijf steekt geld in ondernemingen die niet vrezen vijftigplussers, arbeidsbeperkten, ex-gedetineerden en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Ook in Houben Worstenbrood stak de maatschappelijke investeerder geld op voorwaarde dat hij meer ouderen aannam. Het is een druppel op de gloeiende plaat als het gaat om het terugdringen van ouderenwerkloosheid, geeft Verhoeven toe. “Maar wij zijn niet van het opgeven. Het kan toch niet zo zijn dat je op je vijftigste volledig bent afschreven.”

Uit de meest recente werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Houben daarmee een vrij uniek standpunt inneemt voor een werkgever. Want ja, het aantal vacatures groeide in tien jaar niet zo hard. En ja, de groep werklozen die langer dan een jaar thuiszit, daalt hard. Maar vijftigplussers zonder baan profiteren er niet van. Zo’n 42 procent van alle langdurig werklozen is 55 jaar of ouder. Waarschijnlijk omdat vooroordelen als ‘te duur’ en ‘veel vaker ziek dan jongere collega’s’ werkgevers ervan weerhouden ze een kans te geven.

Maatregelen

Hoe die druppel om te zetten in een flinke emmer water? Start Foundation legde die vraag in een enquête voor aan 27.000 Nederlanders. Die kozen voor drie maatregelen. Een daarvan is het financieel stimuleren van werkgevers om ouderen aan te nemen. Nu vrezen die vooral voor de kosten die een vijftigplusser met zich mee zou kunnen brengen. Wordt die ziek, dan is de werkgever verplicht twee jaar lang zijn loon door te betalen.

Daarnaast adviseren de geënquêteerden uitkeringsinstantie UWV om de sollicitatieplicht af te schaffen voor werkloze ouderen die al jaren thuiszitten. Als laatste moeten werkgevers op zoek naar manieren om de vijftigplussers in hun bestand duurzaam inzetbaar te houden.

Maar ook deze maatregelen kennen haken en ogen. Want geef je werkgevers subsidie mee om vijftigers en zestigers aan te nemen, dan is het succes waarschijnlijk van korte duur, wijst onderzoek uit. En een mkb-bedrijf met vijf werknemers in dienst slaagt er niet altijd in om een nieuwe functie te creëren voor de vijftiger die het zware werk niet meer aankan. Tegelijkertijd ziet Verhoeven dat vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid ook niet veel bijdragen aan het oplossen van dit probleem. “Ze houden het juist in stand, omdat ze veel te bang zijn dat drastische veranderingen al het goede wat er nog is kapotmaakt.”

Wat helpt dan wel? Verhoeven: “We moeten radicaal experimenteren. Wijs een regio aan met minstens 100.000 inwoners waarvan nu al duidelijk is dat het ouderenwerkloosheidsprobleem de komende jaren erger wordt. Tegen bedrijven en werkloze vijftigplussers in die omgeving zeggen we: ‘Dit is een vrijstaat, ga maar met elkaar aan de slag’. Geen wetgeving, geen cao’s, geen vaste, tijdelijke of oproepcontracten. Na drie of vier jaar kijken we wat het oplevert. We moeten wel drastisch handelen. Daar vraagt het probleem om. De ouderenwerkloosheid is net een giftige cocktail die we binnenkort onder dwang zullen moeten opdrinken.”

Aan de Eindhovense Hobbemastraat 28 vindt dat experiment enigszins in het klein plaats. Zo herinnert bakker Arno de Vries (61) zich nog hoe Bart Houben ervoor zorgde dat hij Houben Worstenbrood kon helpen opzetten. “Na veertig jaar zat ik voor het eerst zonder werk. Bart had me gevraagd of ik met hem aan de slag wilde, maar van het UWV moest ik blijven solliciteren. Hij heeft het UWV gebeld en daarna hoefde het niet meer.” Inmiddels kan hij er grapjes over maken. “Ik werkte in die tijd met Bart en zijn vader Peter. Dus je had de vader, de zoon en mij, de Heilige Geest.”