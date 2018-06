Worstelen met een onvervulde kinderwens: 'Ineens besef je, ik word ook geen grootmoeder'

Tien jaar hebben Toos Achterweust (74) en haar man het geprobeerd, een kindje krijgen. "Twee keer werd ik zwanger, maar ging het tijdens de zwangerschap mis. Uiteindelijk leer je ermee leven. Maar als ik dan op een verjaardag broers en zussen met hun kleinkinderen zie, dan kan dat echt wel zeer doen."

Achterweust woont met haar man in het Twentse Oldenzaal. Ze heeft in haar eentje Museum De Pelgrim opgericht. "Het is een museum vol religieus cultureel erfgoed. Lag altijd op zolder, verzamelen zit in mijn bloed. Het museum is mijn geesteskind. Ik stop er al mijn liefde in", zegt ze met een Twents accent.

Ze stopt even met praten. "Kijk als het tien jaar lang niet lukt om een kind te krijgen dan leer je dat te accepteren. Op een gegeven moment ben je het ook zat, steeds naar het ziekenhuis met potjes en dan ook nog met een tijdslimiet want het moet allemaal snel. Je bent er steeds mee bezig. Daarom heb ik me laten steriliseren, toen pas kon ik het echt een plekje geven."

Het is voor mij nooit van­zelf­spre­kend dat er iemand voor me zal zorgen. Daarom moet je tussen de jongeren blijven Toos Achterweust

Toch: "Je bereidt je erop voor dat je geen moeder wordt, maar dan ineens besef je, ik word ook geen oma. Je wordt er je leven lang mee geconfronteerd. Ik vond het vooral moeilijk toen mijn moeder overleed. Je hebt dan niets voor en niets achter je. Het is voor mij nooit vanzelfsprekend dat er iemand voor me zal zorgen. Daarom moet je tussen de jongeren blijven. Je hebt soms gewoon een neefje of nichtje nodig, zeker als het straks lichamelijk lastiger wordt."

Ze is blij dat ze het er over kan hebben nu. Dat is volgens haar ook heel belangrijk om het te kunnen verwerken. "Vroeger kon ik er met mijn moeder wel over spreken maar niet als er visite bij was. Een keer heeft iemand tegen me gezegd: 'Ik vind het jammer voor je Toos, dat jij dit nooit zal meemaken'. Ik vond het ontroerend dat ze daarbij stilstond. Omdat kinderen voor anderen vaak zo vanzelfsprekend zijn."

Zelf heeft ze een clubje opgericht van vier koppels die ongewenst kinderloos zijn. "Je begrijpt elkaar en dat helpt. Je merkt heel vaak dat mensen met kinderen naar elkaar toe trekken. Ze hebben wat te delen. Een gesprek over de kleinkinderen. Ik probeer er altijd naar te vragen, jaloers zijn heeft geen nut. Maar zonder kinderen sta je toch vaak aan de zijkant."

Stilzitten doet ze niet. "Ik haal mijn geluk uit het helpen van anderen. En daarvoor heb ik een paar jaar terug een lintje gekregen van Beatrix." Achterweust werd voogd van drie kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ze was overblijfmoeder, doet al jaren vrijwilligerswerk met vluchtelingkinderen, haar huis wordt platgelopen door de Irakese buurtkinderen die haar oma noemen en terwijl ze dat zegt staat er een Turkse jongen voor haar deur. "Hij komt hier al jaren. Ik heb heel veel bonuskinderen. Door hen weet ik dat ik met kinderen kan omgaan en hoe het is om te zorgen."

Monument onvervulde kinderwens Zaterdagmiddag wordt er tijdens een bijeenkomst bij het monument onvervulde kinderwens in Apeldoorn stilgestaan bij het ouder worden zonder kinderen. Sinds 2013, toen het monument werd geplaatst, komen zo'n twintig mensen jaarlijks bij elkaar in het park Berg en Bos. Cijfers over het aantal mensen met een onvervulde kinderwens zijn er niet. "Eén op de zes mensen heeft problemen met zwanger worden. Hoeveel van hen uiteindelijk oud worden met een onvervulde kinderwens is niet duidelijk", zegt Marjolein Grömminger van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. "Veel mensen zullen dat ook nooit delen."

