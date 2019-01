Wordt dit het jaar van het mbo? ‘Studenten moeten met duurzame oplossingen komen’

Je krijgt niet elk schooljaar de staatssecretaris van economische zaken en klimaat op bezoek, maar Theo Rietkerk had in Zwolle twee weken geleden toch echt Mona Keijzer (CDA) over de vloer. Ze bezocht zijn instelling met 11.000 mbo-studenten en nog eens 14.000 vmbo’ers omdat die de verduurzaming en digitalisering van Nederland voor hun rekening gaan nemen.

Lees verder na de advertentie

Laten we voorkomen dat ontevreden burgers de komende jaren in gele hesjes de straat op gaan, maar betrek ze bij de verandering Diederik Samsom

Als bestuursvoorzitter van Land­stede Groep (met scholen in Zwolle, Harderwijk en Raalte) geeft Theo Rietkerk in de praktijk antwoord op de oproep van Diederik Samsom. Die laatste zei onlangs in Trouw dat hij een nieuwe waarde toekent aan het middelbaar beroepsonderwijs. De ‘groene verbouwing’ waarvoor Nederland staat, moet worden uitgevoerd door vakmensen uit de maakindustrie. Bouwvakkers en installateurs heeft Nederland nodig, en waar zijn die te vinden? “Alle ballen op het mbo”, aldus Samsom. Laten we voorkomen dat ontevreden burgers de komende jaren in gele hesjes de straat op gaan, maar betrek ze bij de verandering, zei hij.

Wat dat betreft zouden steden eens wat minder aandacht mogen hebben voor al die ‘Mickey Mouse-universiteiten’. “Waarom maken Rotterdam, Zwolle en Leeuwarden, met de grootste roc’s, niet trots reclame voor hun beroepsopleidingen? Bizar! En weet ook: als we die jongeren naar zo’n succesvolle opleiding weten te brengen, kunnen zij niet alleen straks de vergroeningsoperatie uitvoeren, zij zien met een mooie baan óók meer welvaart en welzijn tegemoet”, aldus Samsom. Op die manier kan de groene verbouwing van Nederland worden gekoppeld aan sociale verbetering.

Onderwaardering Maar nu het antwoord van Rietkerk: “Als we 2019 ‘het jaar van het mbo’ noemen, kan dat een onderwaardering zijn van al het harde werk van de afgelopen jaren”, zegt hij, maar dat er iets gaande is in zijn sector, wil hij niet ontkennen. Kijk maar naar het bezoek van de staatssecretaris. Die komt niet zo maar. “Nederland telt op dit moment 400.000 studenten die zich pas sinds kort zo mogen noemen. Een bloody shame natuurlijk, maar het tekent waar we vandaan komen.” Juist in het kader van de vergroening van Nederland is de vraag naar goed opgeleide vakmensen op het moment enorm. En die leidt Rietkerk op, voor alle sectoren. Talentontwikkeling, noemt hij die vakmatige vorming. Stagelopers met groene intenties komen in een harde praktijk waarin de vraag centraal staat wat duurzame maatregelen opleveren Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter Landstede Groep Maar ze doen bij Landstede Groep nog iets anders, dat misschien nog belangrijker is. Rietkerk: “Vanuit onze christelijke traditie leggen wij de nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen en zorg voor de aarde. Naast de vakkennis schenken we veel aandacht aan de persoonsvorming waarin de verantwoordelijkheid voor die aarde centraal staat.”

Voorleven Dat blijft niet alleen bij woorden. Die houding moet je volgens Rietkerk ook ‘voorleven’. Dus liggen er 11.000 zonnepanelen op de daken van zijn scholen en is warmte-terugwinning standaard. In de kantine worden alleen gezonde producten verkocht. “Want als je bezig bent met de vraag ‘hoe leef je?’, dan moet je ook beantwoorden ‘hoe eet je?’. Die ‘groene verheffing’, zoals Samsom dat op zijn beurt noemt, sluit niet alleen aan bij het vak waarvoor de studenten worden opgeleid, met deze vorming staan ze volgens Rietkerk straks ook sterker op hun stageplaats. “Daar lopen ze vaak tegen de praktijk van vroeger aan. Stagelopers met groene intenties komen terecht in een harde praktijk waarin slechts de vraag centraal staat wat duurzame maatregelen in financiële zin opleveren. Aan onze studenten de opdracht om in die werkelijkheid duurzame oplossingen aan te dragen. Daar moeten ze op persoonlijk vlak wel in worden geschoold, want dat vraagt moed.” Die ‘duurzame’ mbo’ers gaan straks na hun stages gemotiveerd aan de slag. En al zullen er volgens Rietkerk functies bijkomen en verdwijnen, de waarde van die persoonlijke ‘zinnige’ vorming blijft volgens hem altijd bestaan. Zo leidt hij in 2019 niet alleen waardevolle vakkrachten op, maar levert Rietkerks opleiding ook betere burgers.

Zwolle zit te springen om MBO’ers Door de banengroei blijft het aantal vacatures op een hoog niveau en houdt de spanning op de arbeidsmarkt aan. In de regio Zwolle, waar Theo Rietkerk zijn opleidingen heeft, is de meeste vraag naar mensen die geschoold zijn als monteur, verspaner (draaier of slijper), elektriciën, loodgieter, ontwerper-constructeur en werkvoorbereider calculator. De sterk groeiende bouwsector vraagt vooral timmerlui en dakdekkers. Verder is er een groot tekort aan verzorgenden, vrachtwagenchauffeurs (binnenland) en hoveniers in de groensector. In de horeca is er grote vraag naar koks, maar ook steeds meer bedienend personeel. Allemaal beroepen waar het mbo voor opleidt.

Lees ook: