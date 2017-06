Woningcorporatie wil huurders met te groot huis dwingen kleiner te wonen

Met zo’n wooncontract kan de corporatie haar huurders dwingen kleiner te wonen als de kinderen het huis uit zijn, of ze geeft een jong stel in verwachting voorrang op een grotere woning. Verdient een huurder te veel, dan ziet hij zijn huur stijgen. En als het financieel wat tegen, krijgt de huurder voorrang op een goedkopere woning.

Die flexibiliteit moet de doorstroming op de verstopte sociale woningmarkt bevorderen, zegt Stadgenoot. Nu kunnen huurders, als ze dat willen, hun leven lang in een sociale huurwoning blijven zitten. Daardoor is het systeem vastgelopen, zegt woordvoerder Pim de Ruiter van Stadgenoot. “De doorstroom is erg klein. Bij ons wordt een woning gemiddeld twintig jaar bewoond. Als iedereen veel passender woont, kunnen we ook meer mensen huisvesten.”

Of het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd, moet nog blijken.

Dat zou als volgt gaan: de scheefhuurder die nu te weinig huur betaalt gaat of meer betalen of de corporatie helpt hem aan een woning in de vrije sector. In het eerste geval zorgen de extra huuropbrengsten ervoor dat er meer woningen gebouwd kunnen worden, waardoor ook de starter die nu veertien jaar wacht op een woning aan de bak kan komen. En in het tweede geval komt er een woning vrij, waardoor een jong gezin uit een te krappe tweekamerwoning kan trekken, en de starter wederom kans maakt op een corporatiewoning.

Woningwet Of het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd, moet nog blijken. Onder de huidige woningwet mag de verhuurder een huurcontract niet zomaar opzeggen. Daarbij staat de Woonbond, belangenbehartiger van huurders, niet te springen om dit plan. Er zijn al genoeg maatregelen genomen om het zogenoemde ‘passend wonen’ te stimuleren, zei directeur Ronald Paping vanochtend in de Volkskrant. Heeft het plan wel enige kans van slagen? “De wetgeving moet aangepast worden. We hebben natuurlijk al gepolst bij verschillende partijen of ze dat zien zitten. Tot nu toe kan het plan rekenen op instemmend geknik”, aldus woordvoerder De Ruiter.

