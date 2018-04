Wijn bezorgt Italianen hoofdpijn: jongeren drinken liever bier

Voor de Italiaanse wijnboeren was 2017 een rampjaar. Ze produceerden maar 39 miljard liter. Alleen in 1947 was de landelijke wijnproductie nóg lager: 36 miljard liter. De ongekend kleine hoeveelheid wijn heeft alles te maken met de buitengewone weersomstandigheden.

Assoenologi, de vereniging van wijnbouwers, meldt: "In april 2017 hadden we te maken met vorst, waardoor veel loten, die al goed waren ontwikkeld, zijn 'verbrand' en geen fruit meer konden genereren. Daarop volgde een lange droogte en kwam het in juli en augustus ook nog eens tot een extreme hittegolf."

Mijn moeder zei altijd: 'Een maaltijd zonder wijn is geen maaltijd', maar dat zegt niemand meer

Zulk weer was funest. En dat terwijl veel producenten en handelaren in Italië toch al hoofdpijn hebben omdat hun landgenoten steeds minder wijn drinken. Geschat wordt dat het in 2017 per hoofd van de bevolking om 33 liter ging, twaalf liter minder dan in 2007. Sinds 1970, een recordjaar met 114 liter per persoon, gaat de lijn alleen maar omlaag.

Liever bier Antonio Scalino (77), die sinds 1955 een knus wijnzaakje in Rome heeft, weet hoe dat komt. Tussen de flessen wijn die de planken tot aan het plafond vullen, zegt hij: "Mijn moeder zei altijd: 'Een maaltijd zonder wijn is geen maaltijd', maar dat zegt niemand meer. De Italianen drinken nauwelijks nog wijn bij de lunch, omdat ze daarna vaak moeten rijden. Vroeger was dat geen probleem, nu wel." De dalende wijnconsumptie komt ook door een krimpende bevolking en doordat jongeren tegenwoordig vooral bier drinken. Scalino zegt bezorgd: "In Rome is er een explosie van het aantal birrerie, waar geen wijn wordt geschonken." Bovendien drinken de meeste Italianen niet langer dagelijks een wijntje, maar minder dan vier dagen per week. Onze wijnen worden wellicht aangepast aan de smaak van de Amerikanen Wijnproducenten moeten een steeds groter deel van hun productie exporteren, naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar ze dol zijn op Pinot Grigio, Prosecco en Primitivo. "Maar exporteren is alleen weggelegd voor grote producenten, die het geld en het management hebben om internationaler te worden, niet voor de kleintjes", schrijft econoom en wijnmaker Stefano Castriota in een somber blog. Hij vreest ook dat hoe meer wijnproducenten exporteren, hoe meer hun producten zullen veranderen. "Onze wijnen worden wellicht aangepast aan de smaak van de Amerikanen, die van fruitige, zoete wijnen houden, waarin het hout duidelijk naar voren komt. Die filosofie is heel anders dan de onze." Om het tij te keren, komt de Vereniging van Wijnproducenten Federvini met het opmerkelijke voorstel om in de hoogste klassen wijnproefsessies te houden. "De leerlingen moeten tenslotte hun culturele erfgoed kennen", meent de voorzitter.

