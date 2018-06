Wijkteams helpen Leeuwarden vooruit, maar verwacht geen paradijs op aarde

Leeuwarden is dit jaar culturele hoofdstad van Europa, maar scoort verder vooral op minder fijne lijstjes. In de top tien van armste gemeenten staat Leeuwarden op nummer zeven. Hier bekommert jeugdzorg zich over meer kinderen dan elders: 18 procent, bij een landelijk gemiddelde van 11.

Alle Nederlandse gemeenten zijn in 2015 financieel verantwoordelijk geworden voor werk en inkomen, voor jeugdzorg en ouderenzorg. Hulp op wijkniveau moet meer mensen bereiken en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Ondersteuning vooraf, in plaats van (dure) behandeling achteraf, dat was het idee.

Leeuwarden begon tien jaar geleden al met die aanpak, toen een buurt als Heechterp-Schieringen nog Vogelaarwijk heette. Zogenoemde Frontlijnteams gingen langs de deuren en boden schuldsanering, verslavingsaanpak en opvoedtips tegelijk. Medewerkers van de gemeente en van welzijnsorganisaties stapten over naar de nieuwe coöperatie Amaryllis.

Hulp dichtbij betekent niet dat een wijkteam alles uit handen neemt, zegt Ten Zijthoff. Mensen moeten eerst zelfstandig hun problemen proberen op te lossen, of met hulp van vrijwilligers, ook omdat het de gemeente anders te veel geld kost. "Wij komen pas in beeld als er meerdere problemen spelen, maar ook dan is het vooral naast iemand staan. Ik ga niet vertellen wat ze moeten doen."

De opvoeding van zijn dochtertje, toen vier, was de grootste zorg, ook omdat De la Combé drugs gebruikte. Verwaarlozing wil hij het niet noemen. "Ze krijgt liefde genoeg en heeft er altijd tiptop uit gezien, de mooiste kleertjes." Aandacht kwam ze wel tekort, geeft hij toe. "Ik was altijd bezig of boos. Ik ben ook wel eens afgevoerd met een ambulance, omdat ik te veel cocaïne had gebruikt. Tweeënhalve gram, terwijl een halfje voor mij echt wel de max is."

Margreeth ten Zijthoff is er sinds het begin bij. Vandaag zit de sociaal werker met Peter de la Combé in een snikheet kantoortje van wijkteam Zuid, onder hetzelfde dak als Aldi en Lidl. De la Combé is zelf het bewijs dat de wijkaanpak werkt, vinden beiden. Ze leerden elkaar eind 2014 kennen na een melding bij het meldpunt kindermishandeling. Al deed De la Combé de eerste keer niet open voor de sociaal werker. Ten Zijthoff: "Ik ben dan toch zo dat ik even naar binnen gluur." Ze zag vooral bierflesjes en shag.

De la Combé: "Ik blijf een jongen van de straat, maar heb echt van Margreeth geleerd om mijn zaakjes te regelen. Zelfs mijn moeder is dat niet gelukt." Hij beseft dat zijn dochter anders uit huis was gehaald.

In het begin begon De la Combé tegen Ten Zijthoff nog over handeltjes in het buitenland. Uiteindelijk kreeg ze hem zover dat hij opvoedondersteuning accepteerde. De belangrijkste doorbraak was de aanstelling van een bewindvoerder. "Het heeft geen zin om naar de opvoeding te kijken als iemand enorme geldzorgen heeft. Bij 90 procent van de mensen die bij ons aankloppen zijn de financiën een belangrijk onderliggend probleem."

Nou stond Peter de la Combé daar ook niet echt voor open. "Ik had net een zwaar ongeluk achter de rug, mijn ex-vrouw was vertrokken naar haar geboorteland Roemenië en ik zat in de stress met een hypotheek en rekeningen." Hij had zijn baan opgezegd om voor zijn dochter te zorgen, maar deed nog wel wat crimineels. Hij wijdt er niet over uit. "Als mijn dochter ooit wil weten wat ik allemaal verkeerd heb gedaan, zal ik het haar vertellen."

Swingende kant van de stad

Ten Zijthoff woont al sinds haar jeugd in Leeuwarden, haar moeder komt er vandaan. Ze kent er veel families, veel multi-probleemgezinnen, al generaties lang. Ten Zijthoff: "Dat zit diep en de vraag is of we dat ooit helemaal oplossen."

© reyer boxem

Een paar kilometer verwijderd van wijkteam Zuid zitten toeristen op terrasjes. Dat is de goeie kant van de stad, zoals Ten Zijthoff het noemt, het swingende deel. In het vernieuwde gemeentehuis - naast de scheve toren Oldehove en een grote kunstinstallatie gebouwd ter ere van het cultureel jaar - komt de kersverse wethouder jeugd, Hilde Tjeerdema (D66) meteen ter zake. Ook zij is fan van de wijkaanpak. "De visie onder de decentralisatie is nog steeds de goede. Het zure is alleen dat we te weinig rijksvergoeding krijgen."

Jaarlijks komt de stad 12 miljoen euro tekort op het sociaal domein. De wethouder heeft het over een voor de stad ongunstige verdeelsleutel. Bij de verdeling van rijksgeld voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zijn veel zaken niet meegewogen, bijvoorbeeld dat de stad daklozen uit de regio opvangt. Het aantal statushouders is gestegen en kwetsbare vrouwen blijven in de stad als ze de opvang verlaten.

Laat het duidelijk zijn: wethouder Tjeerdema is trots op Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum voor slachtoffers van geweld en loverboyproblematiek. "Het werkt juist hier, omdat we ver verwijderd zijn van de Randstad. Slachtoffers zijn veilig." Maar vrouwen die klaar zijn met de behandeling, blijven vaak in Leeuwarden wonen, krijgen een uitkering. "Dat betekent voor ons op jaarbasis een miljoen extra kosten."