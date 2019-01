Wij kunnen fluiten naar werk, zeggen artsen op de digitale zwarte lijst

De stem van de bedrijfsarts slaat ­direct om als hij hoort dat het een ­andere arts wél is gelukt: als je op haar naam googelt, verschijnt niet langer bovenaan de resultaten dat ze op de ‘zwarte lijst van artsen’ staat. Via de rechter kreeg deze chirurg het voor ­elkaar dat de zoekmachine haar moet vergeten, schreef Trouw gisteren. Haar privacy weegt volgens de rechtbank zwaarder dan het recht van ­patiënten om makkelijk aan informatie te komen over de beroepsgroep.

“Ik ga nú naar de supermarkt om de krant te kopen”, zegt de bedrijfsarts lachend. Even ervoor praatte hij nog verbeten over wat het met hem doet om zelf op die zwarte lijst te staan; de digitale schandpaal, noemt hij de internetlijst. Af en toe ontsnapte dan een krachtterm tussen zijn tanden door, die hij al pratend op elkaar hield.

Achter zwartelijstartsen.nl zit stichting SIN-NL, met als voorzitter juriste Sophie Hankes. Begin deze eeuw raakte zij invalide door een ­medische misser. Sinds 2009 zet ze namen van artsen, tandartsen en verpleegkundigen online die een maatregel opgelegd kregen van een tuchtcollege. Vaak gaat het om een berisping. Dat is zwaarder dan een gewone waarschuwing, maar er zitten geen concrete consequenties aan vast voor het werk van de arts.

De bedrijfsarts krijgt psychotherapie om te leren omgaan met zijn notering op de lijst

Verbolgen Ruim achthonderd namen telt de site, soms met de uitspraak van het tuchtcollege eronder. In het geval van de bedrijfsarts, omdat hij iemand ­arbeidsgeschikt had verklaard, zonder diegene daarvoor grondig genoeg te onderzoeken. Nu staat een verwijzing naar de ­site van SIN-NL helemaal bovenaan de zoekresultaten van Google als je zijn naam intypt, net als bij de meeste mensen op die lijst. Hij is daar verbolgen over. “De eerste, de beste serieverkrachter heeft recht op anonimiteit, maar wij niet.” Hij krijgt psychotherapie om te leren omgaan met zijn notering op de lijst. Als zzp’er schaadt het hem in zijn broodwinning, stelt hij. “Vanmorgen mailde nog een werkgever die weigerde de rekening te betalen. Ik had een werknemer van hem arbeidsongeschikt verklaard – voor de werkgever niet gunstig. Nu beroept hij zich op die zwarte lijst, met het idee dat mijn werk niet deugt.” Hij wil niet met zijn naam in de krant, uit angst nog meer klanten kwijt te raken.

Berisping Ook een psycholoog die langer over een patiëntenrapport deed dan de afgesproken drie maanden kreeg een berisping. Daarom staat ook hij sinds 2017 op de lijst. Decennialang werd hij veelvuldig in de media opgevoerd als expert bij misdrijven. Toch is het eerste zoekresultaat op Google zijn pagina op die site van Sophie Hankes. Verschillende advocaten van gedetineerden die hij zou onderzoeken, lieten eerlijk weten verder te kijken nadat ze zijn naam in Google invoerden. De psycholoog vraagt dan ook ­direct hoe de advocaat heet die het kennelijk voor elkaar kreeg een collega-arts door Google te laten vergeten. Google gaat in hoger beroep tegen de uitspraak en volgens Hankes staat het bedrijf daarin ‘heel sterk’. Patiënten zijn afhankelijk van integere artsen die volgens de richtlijnen werken, stelt ze per mail. Ze beroept zich ­onder meer op vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. De volledige namen van de twee artsen zijn bekend bij de hoofdredactie.

