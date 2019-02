Wij hadden vroeger ook onze demonstraties, en daar kregen we geen vrij voor

Dorpjes in de omgeving van onze school waren dan zo dik ingesneeuwd dat er geen doorkomen aan was voor pendelende klasgenoten en daarvan profiteerden wij stadjers. Tegenwoordig moeten leerlingen klimaatspijbelen om een dagje vrij te krijgen en dan mag het niet van minister Slob, nota bene zelf ook een klimaatijveraar maar zo te zien een nog groter leerplichtdrammer. Overigens hadden wij in de jaren zestig en zeventig ook heus wel onze demonstraties, tegen Vietnam, tegen kernenergie, tegen het koningshuis, en daar kregen we ook geen vrij voor, wat dat betreft is er niks veranderd.

Lees verder na de advertentie

‘Mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen’. Dat schreef ik 37 jaar geleden in mijn dagboek

Ik zelf ben trouwens nooit een groot demonstrant geweest. Misschien ben ik niet genoeg vervuld van grote idealen, massa's mensen schrikken me af. Als er iets groots te doen viel, zoals demonstreren tegen een koninklijk huwelijk en bij krakersrellen, bleef ik voorzichtig thuis om het op televisie te volgen of zelfs dat niet. Maar één keer hebben ze me toch mee gekregen, op 21 november 1981, de dag van de grote anti-kernwapendemonstratie. Harry Mulisch heeft erover geschreven in zijn roman 'De aanslag', maar ik ook.

Het is de enige episode in mijn leven dat ik een dagboek bijhield. Ik lees er vooral in dat ik tegen mijn zin meeliep maar het toch deed, tegelijkertijd schreef ik op: 'Ik ben banger voor die demonstratie dan voor kernwapens; die kernoorlog komt er misschien niet maar de demonstratie komt er zeker!' en verder: 'O wat zit ik met het eind der tijden in mijn maag! Slungelig mee te sjokken achter een spandoek met 'kernkop rot op' erop, terwijl het Oud-Strijders Legioen in kleine Piper Cubs boven mijn kop bigglest. Kraampjes met worst en broodjes langs de route, beschilderde potsenmakers en jongleurs, kolossaal aangolvend handgeklap dat de overal opstijgende klagelijke yells van tijd tot tijd overstemt. Vierhonderdduizend mensen, waarvan minstens de helft uit nieuwsgierigheid naar hoogstens de andere helft. Hoe is uw naam? Mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen.' Dat schreef ik 37 jaar geleden in mijn dagboek.

Ik gaf in die tijd ook colleges aan de Universiteit van Amsterdam. Op een middag kwam er een student binnenhollen met de mededeling: 'Ik moet demonstreren, het mag van Borgers!' Gerrit Borgers was de hoogleraar Moderne Letterkunde die graag dingen door de vingers zag. Even later stond ik ontheemd in een leeggelopen collegezaaltje. Ik moet eraan denken nu we overal ter wereld demonstraties voorgetoverd krijgen, klimaatspijbelaars, Venezolanen, Gele Hesjes, allemaal bezield van hun eigen betere toekomst. En ik zit thuis te peinzen over een wereld waarin Amsterdam onder tientallen meters water verdwijnt en van onder de gesmolten ijskap op Antarctica vreemde zaden van bacteriën en virussen ontdooien en ontkiemen die de wereld ongetwijfeld een volledig ander aanzien zullen geven.

Eerdere columns van Rob Schouten leest u hier.