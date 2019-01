Wiet roken is in Italië verboden, maar het verzamelen van gedroogde cannabisbloemen is prima

In een smal straatje, tussen de eettentjes en cafés van de Romeinse uitgaanswijk San Lorenzo, is een klein jaar geleden een onopvallend winkeltje geopend. Het is een franchisezaakje van amper 25 vierkante meter. De smalle winkelruit is zo goed als leeg, waardoor je er zo voorbij zou lopen. Alleen de naam boven de deur trekt klanten naar binnen: Easyjoint.

Ondernemers kropen onmiddellijk door een maas in de wet en brachten wiet op de markt

Binnen staan kleine, doorzichtige potjes op planken aan de muur met daarin wiet. Easyjoint is een nieuw soort winkel die met een razendsnelle opmars bezig is, en niet alleen in Rome. In heel Italië zijn er vorig jaar 305 wietwinkels geopend met namen als Holy Weed, Cannabis Store Amsterdam en Weed Love. In 2017 waren het er 408. Business is kennelijk booming – of, toepasselijker, blooming.

In de wietwinkels kunnen klanten terecht voor gedroogde cannabisbloemen. In Easyjoint kost de wiet rond de 8 euro per gram. “We noemen dit cannabis light. Er zit minder dan 0,2 procent THC in, dat is het stofje waar je high van wordt”, zegt eigenaar Giulio Pignataro, een ondernemende dertiger met een kaal hoofd. “De wiet die ze bij jullie in Nederland verkopen, heeft een THC-gehalte dat honderd keer zo hoog is.”

Kwakkelende boeren Cannabis is niet ineens gelegaliseerd in het conservatieve Italië, dat in de westerse wereld op bijna alle fronten achterloopt. Het telen van hennep met een laag THC-gehalte voor industrieel gebruik, daarentegen, is dat sinds eind 2016 wél. Het was een duwtje in de rug van kwakkelende boeren. De hennepplanten die zij sindsdien op steeds meer hectares verbouwen, komt in onder andere kleding, cosmetica en biobrandstof terecht. Maar de wet verbood de handel in het bijkomende product, de geurende bloemen, niet expliciet. Ondernemers zijn onmiddellijk door die maas in de wet gekropen en brachten wiet op de markt.

Niet roken De vaag opgestelde wet zorgt wel voor een bizarre situatie: de wiet mag niet worden gerookt. “Het is absurd”, zegt Giulio Pignataro, die ook advocaat is. “De bloemen zijn niet bestemd voor menselijk gebruik. Je mag ze niet roken of opeten. Ze zijn bedoeld voor ‘technisch gebruik’ en mogen ook worden verzameld.” Klanten doen dus alsof ze een collectie aanleggen en roken de wiet later stiekem op. Het piepkleine Green Hemp is een paar maanden geleden in een noordelijke buitenwijk van Rome verschenen. Met op de achtergrond reggaemuziek willen twee klanten best aan Trouw vertellen waarom ze hier komen. Maar ze willen niet zeggen hoe ze heten, omdat wat zij doen illegaal is. “Ik rook de wiet wanneer ik veel moet studeren”, zegt een meisje met lang geblondeerd haar en zilveren ringen in haar oren. “Het zorgt dat ik onwijs geconcentreerd ben.” Een mollige man van tegen de veertig vertelt dat hij lekker slaapt op een joint van de lichte wiet: “Het ontspant me, beter dan kamillethee.” Maar de bizarre situatie zit de politie niet overal lekker. Terwijl de wietwinkels in de Italiaanse steden en stadjes uit de grond schieten en de Canadese investeringsmaatschappij LGC voor bijna 5 miljoen euro een minderheidsaandeel in de Easyjoint-keten heeft gekocht, is de eerste grote politie-inval een feit. Vorige maand hebben agenten in Forlì in zestien winkels 73 kilo cannabis in beslag genomen. Politiecommandant Mario Paternoster ziet wel dat er op de potjes en zakjes staat dat de wiet is bedoeld om te verzamelen, maar hij is niet achterlijk. “Dat is natuurlijk een vijgenblad”, tekende dagblad La Stampa uit zijn mond op. Op de inval volgde een luid protest van wietwinkeleigenaren die schreeuwen om verheldering van de wet, zodat de status van hun wiet niet langer twijfelachtig is en ze ongestoord kunnen werken.

Legalisering Hulp voor de wietwinkels komt er, wat regeringspartij Vijfsterrenbeweging betreft. De partij heeft begin deze maand een wetsontwerp over de legalisering van softdrugs ingediend. Daarmee moet criminele drugshandelaren de wind uit de zeilen worden genomen. De partij stelt voor de hennepwet van 2016 te corrigeren en daarmee de verkoop van cannabisbloemen beter te reguleren, het toe te staan om thuis drie hennepplanten te hebben en om met een groep een grotere hoeveelheid planten te mogen telen na melding bij de politie. Maar de rechtse coalitiepartner Lega wil daar niets van weten. Lorenzo Fontana, minister voor families en gehandicapten, wijst erop dat legalisering van cannabis niet in het regeerakkoord staat en noemt het wetsvoorstel 'een provocatie'.

