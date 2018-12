Wie zwemt in het geld, gaat naar Hongkong

In het rapport worden zeventien toplocaties genoemd. Zo’n locatie telt pas mee als er jaarlijks ten minste drie transacties van 25 miljoen dollar per stuk zijn uitgevoerd. Het gaat dan om steden, zomerse vakantieoorden en skigebieden.

In Londen werden de afgelopen jaren een stuk minder huizen in de absolute bovenklasse verkocht

Met stip op nummer een staat Hongkong, waar 47 van deze zeer prijzige huizen verkocht werden. Op de tweede plaats komt New York, ondanks een daling in het aantal verkopen in die stad dit jaar. Tot slot is daar Londen, waar de afgelopen jaren een stuk minder huizen in de absolute bovenklasse werden verkocht. De Britse stad zag het aantal verkochte panden (van meer dan 25 miljoen dollar) van 72 in 2015 naar 38 in 2018 gaan. Andere steden waar de allerrijksten graag naar toe verhuizen zijn Singapore, Los Angeles en Sydney.

Gunstige belastingtarieven In Hongkong komen de meeste kopers uit de directe omgeving of van het Chinese vasteland. Deze huizen beschikken meestal over grote tuinen, zwembaden, fitnessruimten en spafaciliteiten. De stad is vooral aantrekkelijk voor wie in het internationale en financiële centrum werkt. Veel mogelijkheden op het gebied van educatie, gunstige belastingtarieven en een stabiel politiek klimaat maken de stad volgens de Britse makelaar extra aantrekkelijk.

Brexit baart zorgen Waar Hongkong de afgelopen ­jaren steeds meer ultrarijken aan heeft weten te trekken, is er in ­Londen juist sprake van een afname. Volgens de onderzoekers hebben ­hogere belastingen en zorgen om de brexit de verkopen in de Britse hoofdstad doen dalen.

Tweede huis Knight Frank onderzocht ook welke locaties de allerrijksten kiezen voor de aankoop van hun tweede huis. Dat zijn volgens het onderzoek Malibu (Verenigde Staten), Palm ­Beach (Verenigde Staten), Côte d’Azur (Frankrijk) en Monaco. Skiën doen ze graag in Sankt Moritz (Zwitserland), Gstaad (Zwitserland), Courchevel (Frankrijk) en Aspen (VS). In de toekomst ziet Knight Frank volgens het rapport kansen voor ­Parijs en Miami. In Parijs zijn de ­huizenprijzen de afgelopen twee jaar met 18 procent gestegen. De verwachting is dat het aantal transacties in deze steden de komende jaren ­verder groeit. Nederland wordt in het rapport niet genoemd.

