Wie zijn leven een '8' geeft, is nog lang niet dolgelukkig

Als je ze vraagt hun leven een rapportcijfer te geven, komt de grootste groep - ruim 40 procent - uit op een 8, becijferde het CBS. Het gaat echt goed. Het cijfer 7, de klassieke 'het gaat best', wordt twee keer zo weinig uitgedeeld.

Is Nederland dolgelukkig? Het statistiekbureau is streng, want een mens is pas 'zeer gelukkig' wanneer hij of zij minstens een 9 geeft voor het eigen leven. Dat geldt voor een best grote groep, ongeveer 1 op de 5 ondervraagden. Echt ongelukkig, ofwel een rapportcijfer van 5 of lager, voelt slechts 1 op de 16 Nederlanders zich.

De volkswijsheid 'geld maakt niet gelukkig' wordt door de cijfers van het CBS genadeloos ontkracht

Wie is dan die zeer gelukkige Nederlander? Gezondheid is een groot goed, bevestigen de CBS-cijfers: de overgrote meerderheid van de mensen die zich als zeer gelukkig beschouwen, is in goede gezondheid. Toch zijn er ook mensen - zo'n 2 procent van de zeer gelukkigen - die in slechte gezondheid verkeren en toch hun leven een 9 of 10 geven.

Geld maakt gelukkig Gescheiden mensen geven hun leven doorgaans een lager rapportcijfer dan volwassenen die een relatie hebben. Waarbij natuurlijk moet worden aangetekend dat diezelfde gescheiden mensen misschien nog een stuk ongelukkiger waren toen ze nog getrouwd waren. De volkswijsheid 'geld maakt niet gelukkig' wordt door de cijfers van het CBS genadeloos ontkracht: wie meer verdient, is blijer. Opvallend genoeg zijn de gelukscijfers behoorlijk stabiel tussen de jaren 2013 en 2017, toen Nederland geleidelijk uit de crisis klom. Als het klopt dat die opleving pas nu te merken is, zit er nog ruimte voor verbetering in het rapportcijfer.