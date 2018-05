Wie ziek en arm is, betaalt de rekening

Opnieuw zijn de kosten voor de gezondheidszorg in Nederland gestegen, maar niet zo explosief als bewindslieden op de ministeries van volksgezondheid en financiën jarenlang vreesden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt vandaag bekend dat Nederland vorig jaar 97,5 miljard euro heeft uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is 2,1 procent meer dan in 2016. Op de ministeries zullen ze tevreden zijn. De zorgkosten zijn onder controle. Maar geldt dat ook voor de gemiddelde Nederlander?

Niets abnormaals

Eerst de cijfers vanuit helikopterperspectief. Vergeleken met 2016 stegen de kosten dus met 2,1 procent. Dat is een geringe stijging omdat de inflatie vorig jaar 1,3 procent bedroeg. Daarnaast groeide de economie in 2017 met 4,3 procent zodat de zorg relatief gezien een minder grote hap nam uit de totale inkomsten in Nederland. Volgens de internationale definitie gaat nu ongeveer 10 procent van het totale bruto binnenlands product naar de zorg. Niets abnormaals als deze cijfers worden vergeleken met landen als België, Duitsland en Frankrijk.

De kosten zijn niet alleen ge­sta­bi­li­seerd, maar ook verschoven. En wel van rijksbegroting naar individu

Maar is de burger ook goedkoper uit? Volgens het CBS betalen Nederlanders gemiddeld 5691 euro per jaar aan de zorg. Dat gebeurt via werkgeverspremies, (verplichte) verzekeringpremies, eigen bijdragen en eigen risico’s. In 2016 betaalden Nederlanders gemiddeld 2 procent minder. Trek daar de inflatie van af en de stijging is te overzien.

Wie op wat langere termijn naar de cijfers kijkt, ziet dat de kosten niet alleen zijn gestabiliseerd, maar ook zijn verschoven. En wel van rijksbegroting naar individu. Dat komt onder meer door de eigen bijdragen, het eigen risico en de verzekeringspremie. Nederlanders betalen vergeleken met 2014 ongeveer 22 procent meer voor hun zorgpremie voor de basisverzekering.

Bij de zorgverzekering hoort het eigen risico. Als mensen medicijnen nodig hebben, bloed moeten prikken of naar het ziekenhuis gaan, betalen ze de eerste 385 euro zelf. In 2014 was dat 360 euro. De grootste stijging van het eigen risico was toen al achter de rug. In 2013 ging dat bedrag namelijk sterk omhoog: van 220 naar 350 euro.

Naast het eigen risico is er ook de eigen bijdrage. Wie bijvoorbeeld hulp in de huishouding nodig heeft of naar een verpleeghuis gaat, krijgt daarmee te maken. Hoeveel Nederlanders daar precies aan kwijt zijn is lastig te zeggen. Vaak is het de gemeente die over de hoogte van de eigen bijdrage gaat en zij hebben daar allemaal hun eigen opvatting over.