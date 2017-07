Wie zich verzet tegen Pools patriottisme wordt bestempeld als de vijand

Donald Trump heeft Warschau uitverkoren voor zijn Europese reis. Hier wordt hij morgen, voorafgaand aan zijn bezoek aan de G20 in Hamburg, met open armen ontvangen door Recht en Rechtvaardigheid (PiS). De nationalistische partij, die anderhalf jaar geleden in Polen aan de macht kwam, heeft net als de Amerikaanse president weinig vrienden in West-Europa. PiS wil Polen weer groot maken, strijdt tegen lastige media, verguist groene energie, sluit de grenzen voor moslims en belooft af te rekenen met 'elites'. Wie protesteert tegen deze vorm van 'patriottisme' wordt bestempeld als vijand. Drie voorbeelden uit de praktijk.

Van de tien zitten er vijf aan tafel: Kasia, Ewa, de andere Kasia, Malgorzata en Aleksandra. De andere vijf zijn bang. "Die durven niet meer." Niet dat ze zelf niet bang zijn. "We kunnen elk moment worden ontslagen", zegt Kasia Jaskulska. Als jongste van de vijf is ze het kwetsbaarst, want ze heeft nog geen rechtspositie opgebouwd. "Maar ik ben bereid mijn baan te verliezen, als ik daardoor mezelf nog recht kan aankijken in de spiegel."

Ze staan met zijn tienen op de foto. Of eigenlijk met zijn twaalven, want twee secretaresses deden ook mee aan het protest waarmee ze de machthebbers voor het hoofd stootten. Ze kwamen die dag in het zwart gekleed naar school, uit solidariteit met de duizenden mensen die protesteerden tegen het aanscherpen van de toch al strengste abortuswet in Europa.

De schoolinspectie trad op. Niet tegen de collega, maar tegen de vrouwen. 'Gedrag een leraar onwaardig' heette het in de aanklacht. Nog voordat er een onderzoek was ingesteld had de inspectie in de plaatselijke krant de leraressen al schuldig bevonden. Het hoofd van de inspectie is net als de collega die de klacht indiende, aanhanger van PiS. Ze probeerde namens de regeringspartij burgemeester van een stadje in de buurt te worden. "Toen dat niet lukte, mocht ze als troostprijs de baas van de schoolinspectie in onze provincie worden", vertelt Kasia Jaskulska.

Maar op lokaal niveau is het beoogde politieke effect bereikt. "Het is gelukt leraren bang te maken", zegt Kasia Jaskulska. "Ze zijn bang dat als ze voor hun mening uitkomen, hen dezelfde repressie staat te wachten als ons: een disciplinaire commissie en de kans je baan te verliezen."

De steun kwam van buiten: oppositiepartijen, de vrouwenbeweging en vooral de media. De 'leraressen van Zabrze' groeiden uit tot een symbool van verzet. In de schijnwerpers van de landelijke media trok de schoolinspectie de aanklacht schielijk in.

De rechter

Wie heeft zijn banden laten leeglopen? Kreeg hij daardoor bijna een ongeluk? En waar kwamen de anonieme dreigementen aan zijn adres vandaan? Waldemar Zurek wil niet praten over 'details'. Hij is is rechter en woordvoerder van de Landelijke Raad voor de Rechtsspraak. Een belangrijke organisatie, want zij selecteert kandidaten voor de functie van rechter. En dat wil PiS voortaan zelf doen. Er liggen twee wetten klaar die de rechterlijke macht onder politiek controle plaatsen. De overgrote meerderheid van de rechters verzet zich hiertegen. Zurek is het gezicht van dat protest. Hij wilde niet dat justitie de bedreigingen aan zijn adres zou onderzoeken. "Ik vertrouw het OM niet." Maar justitie begon zelf een onderzoek en mag neuzen in zijn auto, in zijn computer, in zijn huis, in zijn kantoor en zijn telefoongegevens doorspitten.

Wie zichzelf verdedigt, wekt de indruk iets op zijn geweten te hebben

Wie verhoord wordt als getuige, mag niets zeggen over de zaak waarin hij verhoord is. "Als ik meer vertel, krijg ik een strafzaak aan de broek wegens het openbaar maken van informatie over het onderzoek. Dat doen ze met opzet." Het is een beproefde methode om iemand monddood te maken.