Wie zelf zijn ramen lapt, haalt met gemak de bewegingsnorm

Voelt u zich vooral niet schuldig als het vanavond wéér niet lukt om naar de sportschool te gaan. Want dat zweten op de crosstrainer of dat sjorren aan gewichten is gewoon te vervangen door een uurtje stofzuigen, de tuin eens flink omploegen, of de ramen lappen.

Lees verder na de advertentie

De wetenschap noemt dat non-exercise activity thermogenesis (Neat). Dat is de optelsom van het energieverbruik door dagelijkse activiteiten zoals staan, lopen, bukken, de trap oplopen en schoonmaken. De Vlaamse arts Hendrik Cammu schrijft erover in zijn nieuwe boek 'Wat moet ik nu geloven, dokter?'.

Ook wie geen druppel zweet, kan op die manier best voldoende beweging krijgen.

Volgens de norm moeten we verspreid over de week minimaal 150 minuten een 'matig intense inspanning' leveren, schrijft Cammu. Matig intens betekent dat het hart krachtiger moet pompen om niet buiten adem te raken. Wie huis-, tuin- en keukenklusjes doet, haalt dat volgens de Vlaamse arts met gemak. Ook wie geen druppel zweet, kan op die manier best voldoende beweging krijgen.

Cammu, die gynaecoloog is, schreef zijn boek omdat hij merkt dat patiënten vaak met vragen over voeding en gezondheid zitten. Het is geen nieuw dieetboek of een garantie op een lang en gezond leven, schrijft hij in de introductie. Bovendien is het verre van volledig, is hij de critici voor.

Voor wie al met de poetsdoek klaarstaat: ook het effect van Neat op de gezondheid relativeert Cammu direct. Voldoende beweging door het huis schoon te maken, oké. Maar concluderen dat het net zo goed werkt tegen suikerziekte of een hoge bloeddruk als bijvoorbeeld wandelen of fietsen, noemt de Vlaming voorbarig. Daarvoor ontbreekt het volgens hem aan overtuigend onderzoek.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.