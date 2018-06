Wie krijgt de rekening van de gasdeal?

Minister Wiebes van economische zaken en Shell en Exxon, de twee eigenaren van de Nam, zijn het eens over de financiële afhandeling van de gaswinning in Groningen. Wie heeft het meest baat bij die gasdeal?

Is de staat (lees: de belastingbetaler) de dupe of hebben Shell en Exxon ingeleverd?

De onderhandelingen over de afwikkeling duurden lang. De materie was ingewikkeld. Werk voor rekenmeesters, juristen en mensen die de risico's op bevingen en de gevolgen daarvan kunnen inschatten. Een oordeel geven over de gasdeal is ook ingewikkeld. Neem de kwestie van het gas dat in de grond blijft als de gaswinning uit het Groningenveld is gestopt. Dat is naar schatting 70 miljard waard. Dat gas is van Shell en Exxon. Ze hadden er nog miljarden aan kunnen verdienen.

De eigenaren van de Nam dienen echter geen claim in vanwege gederfde inkomsten. Prettig voor de staat. Maar toen berichten over zo'n claim een paar maanden geleden in de media doorsijpelden, noemde de Nam zo'n claim 'volstrekte onzin.' Dus is die claim er geweest of niet? In de onderhandelingen is er over gesproken, blijkt uit het akkoord. Economische Zaken bevestigt dat.