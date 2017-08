Wie jong is in Xinjiang, droomt van het buitenland

"Eerlijk gezegd is Engels voor mij makkelijker dan Chinees." De 23-jarige Alim zegt het wat voorzichtig. De zoon van een bouwvakker en een naaister uit het armere zuiden van de provincie Xinjiang sprak thuis alleen Oeigoers, een Turkse taal. Het Mandarijn, China's nationale taal, beheerst hij redelijk, maar liever oefent hij zijn Engels. "De grammatica van het Oeigoers lijkt meer op die van Engels. Ook zijn er veel leenwoorden."

Engels leren, het liefst aan een privé-instituut in de provinciale hoofdstad Urumqi, is populair onder Oeigoerse jongeren. De Oeigoerse moslimminderheid maakt met 10 miljoen mensen nog geen procent uit van de totale Chinese bevolking, maar in landelijke wedstrijden in het spreken van Engels, winnen ze relatief vaak. Het is een zeldzame gelegenheid voor culturele trots in een grensregio waar het gevoel dat de rest van China op hen neerkijkt sterk is.

Big Business

Intussen is het ook big business. Honderden taalscholen innen het spaargeld van studenten als Alim, die vorig jaar van het platteland naar Urumqi verhuisde voor een cursus van een jaar. Alim en zijn medestudenten willen niet dat hun echte naam in de krant vermeld wordt.

Politiek is de trend veelzeggend, de Chinese overheid pompt de laatste tien jaar grote bedragen in het bevorderen van kennis van het Mandarijn in Xinjiang. In hoog tempo openen er 'tweetalige scholen'. Die zijn vooral tweetalig in naam. In de praktijk worden de meeste lessen in het Mandarijn gegeven met een paar culturele vakken in het Oeigoers.

De toename van het aantal mensen dat Mandarijn spreekt is goed voor de (nu moeizame) etnische integratie in de provincie, aldus de overheid. Ook moet het de kansen voor jonge Oeigoeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Volgens een studie van Peking University verdienen Oeigoeren in Urumqi gemiddeld 28 procent minder dan etnische Chinezen, een ongelijkheid die ook de Chinese overheid erkent.

Tussen 2010 en 2014 verdubbelde het aantal leerlingen dat tweetalig onderwijs volgt tot ruim 1,5 miljoen, zo'n 70 procent van alle kinderen in Xinjiang die gerekend worden tot een etnische minderheid. In 2020 moet dat 90 procent zijn.

Eerder was het onderwijssysteem verdeeld in Mandarijnsprekende en Oeigoerse scholen. Daarnaast wordt ook de 'Xinjiang klas', een groep middelbare scholieren met een minderheidsachtergrond die gesponsord door de overheid naar scholen in andere delen van China worden gestuurd, uitgebreid.