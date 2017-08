Wie is de haatprediker die een gebiedsverbod in Den Haag heeft gekregen?

Fawaz Jneid hield gebedsdiensten in een pand in de Haagse Cilliersstraat dat alleen mag worden gebruikt als bedrijfsruimte. De Haagse burgemeester Paulien Krikke noemde de diensten vorige week in gesprek met Omroep West al "zeer ongewenst" en eiste van de organiserende stichting Qanitoen dat hier een einde aan zou komen.

Het gebiedsverbod geldt in de Schilderswijk en Transvaal, waar de Cillierstraat is gelegen. Krikke verwelkomt de maatregel. "Samen met vele Hagenaars - jong en oud, man en vrouw, gelovig en niet-gelovig, moslim en niet-moslim - werk ik iedere dag hard om het leven in de stad voor iedereen zo vrij en veilig mogelijk te maken".

"Een hernieuwd podium voor Fawaz Jneid en zijn extremistische opvattingen staat haaks op dat doel", vervolgt Krikke. "Daarom zetten we als gemeente samen met politie, OM en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid alles op alles om te voorkomen dat hij voet aan de grond krijgt in onze stad."

Vanuit de lokale As-Soen­nah­mos­kee streek hij ongelovigen tegen de haren in.

Wie is Fawaz? Den Haag heeft een uitgebreide geschiedenis met Fawaz. De in Libanon geboren vijftiger groeide na de eeuwwisseling in hoog tempo uit tot een van 's lands meest omstreden predikers. Vanuit de lokale As-Soennahmoskee streek hij ongelovigen tegen de haren in, en overschreed hij een enkele keer de grenzen van de wet. Als er in Nederland salafisten uit de bocht vlogen, dan was hij tot een paar jaar geleden nooit ver weg, zo leek het. "O God, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen", bad Fawaz in 2004. Enkele maanden later stak extremist Mohammed B. - voor zover bekend geen bekende van de imam - de cineast op straat dood. Drie jaar eerder was in actualiteitenprogramma Nova te zien hoe Fawaz in een preek de Amerikaanse president Bush en diens Israëlische collega Sharon vervloekte, en hoe hij Allah smeekte om 'de vijanden van de islam te vernietigen'. Tekst loop verder na onderstaande afbeelding. Fawaz spreekt tijdens het middaggebed in de As Soennah-moskee in Den Haag. © ANP Ook gaf hij advies over over ongehoorzame vrouwen: die mocht je in sommige gevallen slaan. PvdA-Kamerlid Achmed Marcouch noemde hij een 'munafiq', iemand die zegt moslim te zijn maar niet gelooft. Toen Islamitische Staat in Irak en Syrië oprukte en Nederlandse jongeren afreisden om zich bij de strijd aan te sluiten, wezen sommigen opnieuw beschuldigend naar Fawaz. Er was geen bewijs dat hij zich met jihadreizen had ingelaten, maar enkele reizigers hadden wel zijn preken in As-Soennah bezocht. Twee jaar geleden kreeg Fawaz een voorwaardelijke boete voor het sluiten van 'shariahuwelijken', verbintenissen die niet geldig waren voor de wet. Uiteindelijk stopte hij met de huwelijken, zij het onder protest. "Ik heb de islam niet zelf bedacht", zei hij na afloop van dat vonnis tegen Trouw. "En de islam is geen groentemarkt, waar je kiest waar je zin in hebt. Als je moslim bent, zijn er regels." Volgens zijn advocaat helpt Fawaz er gelovige jongeren mee die van hun ouders zonder 'boterbriefje' geen seks mogen hebben. De gemeente moet alles doen om deze gast buiten de stad te houden.

Nieuwe moskee Een jaar geleden werd bekend dat Fawaz een nieuwe moskee wilde openen in Den Haag, op de grens van de Schilderswijk en de wijk Transvaal. Tot schrik van de lokale politiek. VVD-fractievoorzitter Martin Wörsdörfer deed zijn burgemeester een dringend verzoek: houd imam Fawaz Jneid buiten de deur. Want waar Fawaz is, zo zegt hij, daar zijn problemen. VVD, CDA, PVV, SP: allen toonden hun zorgen. Zo wilde de VVD dat de gemeente alles zou doen 'om deze gast buiten de stad te houden'. Een eerdere poging van Fawaz om in de Schilderswijk een pand van 740 vierkante meter te kopen, liepen op niets uit. Toen er twee jaar later twijfels ontstonden over het doel van het gebouw - zou het een onderwijsinstituut of een moskee worden? - kreeg hij de gemeente op zijn dak. Een paar maanden later was de verkoop afgeblazen. Waarom werd niet duidelijk. "Het is niet tot verkoop gekomen", schreef het college aan de raad. Voormalig burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen zei dat zo lang Fawaz de grenzen van de wet niet overschrijdt, justitie en het openbaar bestuur hem formeel weinig kunnen maken. Maar als Van Aartsen zou willen, kon hij de imam wel tegenwerken. Het gebiedsverbod dat Fawaz gisteren kreeg opgelegd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, in overleg met de huidige Haagse burgemeester Paulien Krikke, lijkt daar een voorbeeld van. Lees ook: Imam Fawaz is terug, tot ergernis van Den Haag

