Wie in het hart van Herman Wiekenkamp (1944-2018) zat, zat er voorgoed

En mocht er ooit iemand bij hem inbreken, dan zou hij direct een gesprek aanknopen over hoe de goede man toch op het verkeerde pad terecht was gekomen. Bij Herman ging het om connecties maken met mensen. Als je in zijn hart zat, zat je er voorgoed in. Hij oordeelde nooit en leefde zijn leven op zijn geheel eigen wijze.

Herman Wiekenkamp werd geboren op 19 juni 1944 in Den Haag. Hij was nog maar een baby toen zijn wieg stond te schudden tijdens het bombardement op het Bezuidenhout. Het gezin vluchtte via Schiedam naar de Zuid-Hollandse eilanden. Na de oorlog kreeg hij twee zussen: Marja en Els. Zijn zachtaardige moeder Nel Polak was dol op haar zoon, Herman vertrouwde haar veel toe. Vader Wijnand werkte bij de rijkspolitie en was best streng voor zijn zoon. Ze hadden een moeizame relatie, mede veroorzaakt doordat zijn vader hem besmette met tuberculose. Wijnand voelde zich nadien erg schuldig.

Herman was drie jaar toen hij werd opgenomen in het sanatorium van het Juliana Kinderziekenhuis. Hij zou er tot zijn zesde blijven. Die jaren tekenden hem, hij voelde zich gevangen en getemd. Een foto uit 1950 betekende veel voor hem, waarop hij de kaarsjes van de kerstboom voor het eerst thuis aanstak. Op zijn negende moest hij weer het ziekenhuis in, nu voor een zware operatie waarbij een deel van zijn long werd verwijderd; een enorm litteken op zijn rug bleef hem er altijd aan herinneren.

Kerst 1950, eindelijk thuis na drie jaar in het sanatorium. © Dana Ploeger

Eigenwijs Hierdoor moest Herman het altijd rustig aan doen. Om in elk geval in zijn hoofd vrijheid te creëren, ging hij lezen. Stapels boeken. Hij werd een eigenwijs mannetje dat het vaak beter wist - hij verbeterde gerust zijn eigen onderwijzer. Hoewel Herman dolgraag uit de band wilde springen, gedroeg hij zich in de puberteit voorbeeldig. Hij doorliep het lyceum, was altijd keurig gekapt en strak in pak, zoals zijn vader wenste. Dat tekende Herman: altijd kijkend naar de mens en niet alleen naar het getergde deel Zijn extreme drang naar vrijheid bleef, dus op het moment dat hij naar de kweekschool ging en zijn eigen leven kon leiden, trok hij zijn pak uit en liet een baard groeien. Die zou hij nooit meer afscheren. Al snel kreeg hij een aanstelling op de Meester Schabergschool in de Haagse binnenstad - hij bleef er 48 jaar werken. Hier voelde hij zich thuis. Herman had prikkels nodig en de uitdagingen daar deden hem opbloeien. Toen er een ontevreden vader met een honkbalknuppel binnenkwam, stapte Herman als eerste op hem af en ging een gesprek aan. Dat tekende Herman: altijd kijkend naar de mens en niet alleen naar het getergde deel. Hij luisterde oordeelvrij, was niet corrigerend, maar meelevend en invoelend. Als een leerling druk was, legde mees Herman een van zijn grote handen op de schouder. Kinderen werden er meteen rustig van. Hij duwde menig straatschoffie de goede kant op. 'Ik durf te beweren dat ik zonder Herman hier nu niet was geweest, op deze plek, en dat ik, dankzij zijn steun en aandacht tijdens mijn lagereschooltijd, de persoon ben geworden die ik nu ben, ondanks de moeilijke periode waar ik toen doorheen ging', schreef een oud-leerling na zijn dood vanuit Sydney.