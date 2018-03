Wie in Den Haag tijdens het uitgaan lastig wordt gevallen, roept: 'Angela'

'Angela', dat moet het nieuwe codewoord worden voor wie tijdens het uitgaan wordt lastig gevallen op de Grote Markt in Den Haag. Het concept is simpel: door de meisjesnaam te laten vallen bij het barpersoneel laat je weten dat je je onveilig voelt. Het barpersoneel gaat dan tot actie over. In Engeland en Frankrijk bestaat Angela al, maar zo'n codewoord, helpt dat wel?

In Engeland wordt de term 'Doctor Brown' gebruikt om zie­ken­huis­per­so­neel te waarschuwen voor een agressieve patiënt

Hoogleraar taal en culturele cognitie, Asifa Majid van de Radboud Universiteit denkt van wel. "Er is een toenemend besef dat vrouwen te maken krijgen met seksuele intimidatie. Vaak gaat het om situaties waarbij de signalen dubbelzinnig zijn: is het aardig bedoeld of met vervelende intenties? Vrouwen willen dan een incident op een veilige manier afwenden. Een codewoord kan dan helpen. Het geeft ook een veilig gevoel dat er een codewoord bestaat, zelfs als dit nooit wordt gebruikt."

#MeToo Angela is een reactie op de #MeToo-beweging en een eerbetoon aan een Engelse vrouw die met een bijl werd vermoord door haar echtgenoot. De code is niet alleen bedoeld voor vrouwen die zich onveilig voelen. "Ook mannen moeten de code kunnen gebruiken", zegt de Haagse fractievoorzitter van GroenLinks, Arjen Kapteijns. De partij opperde het idee bij de horeca-eigenaren. Horeca-eigenaar van zes zaken op de Grote Markt, Maarten Hinloopen, had zo zijn twijfels. En besloot de animo voor een codewoord te peilen via Facebook. "We kregen die dag tientallen reacties van mensen die het een goed idee vonden." Lees verder na onderstaande afbeelding. © * Of het nu Angela, Moniek of Thomas wordt, maakt hem niet zoveel uit. Toch wil hij het uit Engeland afkomstige voorbeeld volgen: "Anders krijgt straks iedere stad een ander codewoord, dat onthoudt niemand." Volgens Majid is het niet gek dat een vrouwennaam de code vormt. Het sluit aan bij het groeiende maatschappelijke besef dat, zeker sinds #MeToo, het belangrijk is om vrouwen een podium te bieden. Ten tweede werkt het beter dan een neutraal woord, die verliezen sneller hun lading waardoor valse signalen kunnen worden afgegeven, verklaart de hoogleraar.

'Doctor Brown' Het is niet ongebruikelijk dat namen worden gebuikt als codewoord in noodsituaties. "In Engeland wordt de term 'Doctor Brown' gebruikt om ziekenhuispersoneel te waarschuwen voor een agressieve patiënt", meldt hoogleraar Asifa Majid. GroenLinks hoopt dat het codewoord ook preventief gaat werken Angela scheelt ook tijd. "Je hoeft niet eerst uit te leggen wat er is gebeurd", zegt GroenLinks fractievoorzitter Arjen Kapteijns. "Je kan vrij achteloos tegen een barman zeggen 'Is Angela in de buurt?' Dat je dan meteen in bescherming wordt genomen moet de drempel om iets te zeggen verlagen", zegt Kapteijns. Horecabaas Hinloopen is niet van plan bij iedere 'Angela' meteen iemand buiten te zetten. "Als barpersoneel er lucht van krijgt dat iemand vervelend doet dan houden we diegene extra in de gaten. Vaak stopt het gedrag dan al. Soms niet, dat gebeurt misschien een keer per maand, dan nemen beveiligers de belager mee naar buiten", legt Hinloopen uit.