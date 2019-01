Wie goed zombies kan afknallen in Fortnite, kan zo het leger in

Fortnite en Call of Duty Black Ops 4 zijn onder de jeugd ontzettend populaire schiet­spellen die veel behendigheid vergen. Met speciale advertenties hoopt het leger 16- tot 25-jarigen ervan te overtuigen dat ze in huis hebben wat nodig is om in het leger te dienen.

200 miljoen spelers

Fortnite wordt gezien als het ­populairste computerspel ooit en kent momenteel meer dan 200 miljoen spelers. Op sommige dagen spelen er meer dan acht miljoen mensen mee: alleen of in groepjes. Je kunt onder meer een fort bouwen en onderweg zombies afknallen. Het verhaal, de levendige kleuren en de actie werken voor veel mensen verslavend.

De posters van het leger zijn een variatie op het bekende ‘Your country needs you’-affiche van Lord Kitchener in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. ‘Binge Gamers, your country needs you and your drive’, staat er op de posters van het leger dat heel hard mensen zoekt − het heeft laagste aantal manschappen in 150 jaar tijd en nog steeds verlaten veel mensen het leger.

De campagne richt zich daarom niet alleen op gamers, maar spreekt ook in het algemeen millennials aan op de posters: ‘Het land heeft jou en je zelfbewustzijn nodig’. Ook scout het leger graag ‘telefoonzombies vanwege hun goede focus’ en ‘selfieverslaafden’, omdat zij een gezonde dosis zelfvertrouwen meenemen naar het leger. “We zijn er trots op dat we voorbij de stereotypes kijken en het potentieel in jonge mensen zien”, aldus een legerwoordvoerder in de Britse media.