WhatsApp-spel als oefening tegen online pesten

Met een spel via WhatsApp probeert stichting Kikid omstanders van online pesten aan te sporen tot ingrijpen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat nog altijd negen procent van de 15- tot 18-jarigen te maken heeft met online pesten.

Stichting Kikid ontwikkelde samen met KRO-NCRV een spel dat kinderen kunnen spelen via berichtendienst WhatsApp. Het spel wordt vandaag, de eerste dag van de week tegen het pesten, gespeeld door 300 leerlingen van het Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam.

"Het spel is ontwikkeld samen met jongeren", zegt Janine de Ridder van Kikid. Ze spelen het spel in WhatsApp, waar het fictieve gesprek tussen de andere berichten op hun telefoon staat. Met hun reacties beïnvloeden de jongeren de verhaallijn van het spel. "Uit onderzoek blijkt dat je je veel beter op omstanders kunt richten dan op pesters", zegt De Ridder. "Een groot deel van de klas vindt pesten niet oké maar durft niks te zeggen."

Foto's en roddels

Uit CBS-cijfers die vandaag verschijnen blijkt dat laster de meest voorkomende vorm van online pesten is onder jongeren van 15 tot 18 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto's, films of roddels.

Meisjes van die leeftijd worden met ruim twaalf procent bijna dubbel zo veel als jongens gepest op internet. Verklaring hiervoor is volgens Peter Nikken, bijzonder hoogleraar mediaopvoeding, dat meisjes op een andere manier online actief zijn.

"Meisjes zijn in het algemeen 'taliger' op internet", zegt Nikken." Terwijl jongens vaker samen spelletjes doen en video's kijken, schrijven meisjes elkaar berichtjes. Hierin is het veel makkelijk om te roddelen en iemand buiten te sluiten."

Als kinderen slachtoffer zijn van online pesten, krijgen ouders daar vaak weinig van mee, blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs en Stichting Opvoeden.nl. Zeker op de middelbare school speelt het pesten zich af buiten het gezichtsveld van ouders en docenten.

Ook communicatie van scholen met ouders kan volgens het onderzoek beter. Online pesten is niet los te zien van offline pesten, zegt Nikken. "Het pesten moet bespreekbaar worden gemaakt op school, daar maken leerlingen de pikorde uit."