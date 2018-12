What's in a name? De tijdgeest!

Toen Stephen Bush de resultaten van zijn statistische analyse bekeek, viel zijn oog op enkele eigenaardige voornamen in het jaar 1900. Maar liefst 202 Britse kinderen kregen toen de naam Redvers, 273 kinderen kwamen als Baden ter wereld. Zelfs de naam Pretoria kwam 45 keer voor. Bush pakte de geschiedenisboeken erbij en kwam terecht bij generaal Redvers Buller en kolonel Robert Baden-Powell, die het Britse rijk dienden tijdens de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) in het huidige Zuid-Afrika. Hun invloed was van korte duur; de namen werden na 1900 nog maar zelden gegeven.

Het laat zien hoe voornamen komen en gaan, zegt Bush, die werkt aan de universiteit van Oxford. Zijn specialisme is eigenlijk bio-informatica, maar tijdens het jaarlijkse kerstfeest van zijn vorige werkgever, de Universiteit van Edinburgh, ontstond het idee om eens iets anders te proberen. Wat als hij en zijn collega’s in plaats van genetische informatie nu eens voornamen in hun software zouden invoeren?

Bush wist de hand te leggen op een dataset met maar liefst 22 miljoen Britse voornamen die tussen 1838 en 2016 werden gegeven. Samen met zijn collega’s zorgde hij ervoor dat een computerprogramma deze namen op een tijdlijn zette. Zo kregen ze op hun scherm de levenscyclus van al die duizenden voornamen in beeld: namen die jaren populair zijn, namen die kort in de mode zijn, namen die voor het eerst worden gegeven, namen die uitsterven en plotseling weer opduiken. De resultaten van hun onderzoek publiceerden ze onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One. Bush: “De keuze van een voornaam geeft een fascinerend inkijkje in maatschappelijke waarden, culturele diversiteit en persoonlijke smaak in een bepaalde tijd.”

In zijn boek ‘A matter of taste’, uit 2000, concludeerde de socioloog Stanley Lieberson al dat de voornaam een perfect onderzoeksobject is als het om mode gaat. De keuze is voor ouders een persoonlijke afweging die niet wordt beïnvloed door commerciële belangen.

Al langer proberen wetenschappers grip te krijgen op de mechanismen die ten grondslag liggen aan voornaamveranderingen. Het is namelijk een bijzonder verschijnsel. Hoe raakt een naam in de mode? Waarom is de ene voornaam langer populair dan de andere?

Bush vindt het wonderlijk om te zien hoe de diversiteit aan namen zich jaar na jaar heeft vermenigvuldigd. In de negentiende en twintigste eeuw was naamkeuze relatief stabiel; veel kinderen kregen bijbelse namen als John en Mary. Na de Tweede Wereldoorlog brachten migranten uit onder meer Polen, India en Italië hun eigen namen mee, en lieten Britten hun traditionele naamgeving wat los. In de eenentwintigste eeuw zet die trend door: ieder jaar worden er meer unieke namen gegeven, zegt Bush. Door globalisering, migratie en toegang tot internet zijn ouders bekend geraakt met een grotere collectie voornamen.

Nét even anders

Nu vernoeming niet meer de standaard is, rijst voor wetenschappers wel de vraag hoe ouders precies een naam kiezen. In deze geïndividualiseerde wereld ziet Bush dat ouders een voorkeur hebben voor namen die herkenbaar klinken, maar toch nét een beetje afwijken. Ze combineren graag namen, zoals Amelia-Lily, of kiezen een eigen schrijfwijze. Dus niet Rebeca, maar Rebekah, en niet Amy maar Aimee. “In onze tijd is onderscheidend vermogen kennelijk een gewenste eigenschap”, zegt Bush. Ook in landen als China, Japan en de Verenigde Staten is volgens hem deze ‘drang om uniek te zijn’ geconstateerd in de voornaamkeuze.

Honderd jaar geleden kreeg een half procent van de kinderen een naam die nog niet eerder bekend was. Inmiddels krijgt jaarlijks zo’n 3 procent van de kinderen een unieke naam

In Nederland krijgen eveneens steeds meer kinderen een unieke naam, zegt taalkundige Gerrit Bloothooft, die zich heeft gespecialiseerd in voornamen. Honderd jaar geleden kreeg een half procent van de kinderen een naam die nog niet eerder bekend was – al is een deel daarvan mogelijk veroorzaakt door schrijffouten. Inmiddels krijgt jaarlijks zo’n 3 procent van de kinderen een unieke naam, maar volgens Bloothooft komt een deel van die nieuwe namen van migranten. Of in Nederland die ‘drang naar uniek zijn’ ook heerst, wil hij niet zomaar concluderen. “Het overgrote deel van de Nederlandse kinderen krijgt nog altijd een naam die in de top-1000 zit.”

De eerste modeverschijnselen in naamgeving werden volgens Bloothooft in Nederland zichtbaar in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen voor het eerst roepnamen als officiële namen werden opgegeven, zoals Nellie, Corrie en Annie. Dat was een trendbreuk met de eeuwenlange traditie van vernoeming. In de jaren vijftig kwamen daar langzaam nieuwe namen bij zoals Ingrid en Yvonne.