Wethouders van coalitiepartijen vragen kabinet om meer geld voor de jeugdzorg

“Als het budget voor jeugdzorg niet voldoende en structureel wordt aangevuld vanuit het Rijk, plaatst u ons voor het onmogelijke”, schrijven de wethouders. In de brief waarschuwen ze voor noodgedwongen bezuinigen, “ook op zaken die we juist hard nodig hebben.” Als voorbeeld noemen de wethouders zowel bibliotheken en sportvoorzieningen als het armoede- en veiligheidsbeleid . “Niets blijft ongemoeid.”

Vorige maand bleek uit een onderzoek dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet uitvoeren, dat twee op de drie gemeenten fors geld tekort komt voor de jeugdzorg. Die tekorten zijn bij tweederde van de gemeenten minstens 20 procent. Bij een op de vijf gemeenten gaat het om meer dan 20 procent.

Stijgende kosten

“We willen in de jeugdzorg de kwaliteit van ondersteuning die we gewend zijn kunnen blijven leveren”, zegt wethouder Madeleine Bakker-Smit (CDA) van de Utrechtse gemeente De Bilt. Zij is een van de wethouders die de open brief ondertekenden. “Daarbij komt inmiddels een financieel plaatje dat we als gemeente niet langer kunnen dragen.” Door de stijgende kosten en de toegenomen vraag naar hulp, dreigen ook in De Bilt grote problemen. Als het kabinet niet met forse investeringen komt, zal de wethouder moeten bezuinigen. “Uiteindelijk moeten wij een sluitende begroting maken”, zegt Bakker-Smit. “Als het Rijk het tekort niet dekt, moeten we op zoek naar andere posten waar we het geld vandaan kunnen halen.”

Met de oproep aan de coalitiepartijen ondersteunen Bakker-Smit en haar collega’s de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die vorige week in een open brief ook aandacht vroeg voor de tekorten in de jeugdzorg. Minister Hugo de Jonge (CDA) heeft al investeringen toegezegd, maar maakte nog niet bekend om hoeveel geld het gaat.