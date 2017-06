Wethouders: de nood bij sociale werkplaatsen is hoog

Het lijkt de omgekeerde wereld. Mensen met een arbeidsbeperking zitten thuis omdat ze niet meer welkom zijn op een sociale werkvoorziening. Het lukt hen maar mondjesmaat een baan bij een reguliere werkgever te vinden. Intussen worden bij sommige sw-bedrijven Oost-Europese uitzendkrachten ingezet.

"Dat werk is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking", reageerde PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk ontsteld, toen hij de uitzending van Nieuwsuur hierover zag. Zijn partijgenoot Jetta Klijnsma, staatssecretaris van sociale zaken, probeerde direct te sussen en beweerde dat het slechts incidenteel gebeurt als niet tijdig aan de vraag van een opdrachtgever kan worden voldaan. Ze ziet geen reden om in te grijpen.

De sociale werkplaatsen zien wel noodzaak voor actie, vooral financieel. Er is al duizend euro per sw-werknemer bezuinigd. De planning is om de subsidie nog verder te verlagen zodat er over vijf jaar drieduizend euro minder is per persoon. "Dat is niet meer realistisch", schrijven zij aan de Tweede Kamer, waar vandaag een hoorzitting is.

Acute nood

De vestigingsmanager van sociale werkvoorziening Wedeka in Oost-Groningen laat weten dat hij tegen 'acute nood' aanloopt. Wedeka heeft het werk in de metaal, hout en elektronica altijd binnen eigen deuren gehouden. Vooral omdat er in de regio onvoldoende werk op dat vlak is. En dat ging Wedeka jarenlang goed af. Ze draaiden geen verlies. Maar nu er geen nieuwe instroom is van werknemers komt de productie in problemen.

"Als de afdelingen hout, metaal en elektronica verdwijnen, komen ze nooit meer terug", waarschuwt manager Tienko Katerberg. De sociale werkplaats dient nu ook als opleidingsplek voor leerlingen van het speciaal onderwijs en de praktijkschool. "Straks moeten leerwerkplekken wellicht worden ingekocht bij veel duurdere commerciële bedrijven." Zonde, meent Katerberg, zeker aangezien veel arbeidsbeperkten nu zonder werk thuis zitten.

Want de begeleiding naar werk gaat niet goed. Zeg maar gerust dat de banenafspraak "volkomen is mislukt", stelt Ieder(in), de organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Het lukt werkgevers immers niet om de arbeidsgehandicapte werknemer te vinden, er is veel bureaucratie en onduidelijkheid, en er is een tekort aan banen voor deze doelgroep.

De gemeenten stellen niet voldoende geld voor begeleiding te hebben. De wethouders verwachten in een paar jaar tijd 44.000 extra werkzoekenden aan het loket door het wegvallen van de Wajong. Het helpen van deze jongeren naar werk kost gemiddeld 5500 euro, zeggen de gemeenten. En ze krijgen 'maar' 1800 euro per kwetsbare jongere. Veel te weinig dus.