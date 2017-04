Wetenschappers over de hele wereld demonstreren voor feiten

Niet alleen in Washington, maar in 600 steden wereldwijd gingen mensen de straat op, in verschillende 'Marches for Science'. In Berlijn liepen duizenden mensen mee, en ook in Amsterdam stonden er volgens de organisatie meer dan duizend mensen op het Museumplein.

De organisatoren willen met de marsen de 'vitale rol van de wetenschap in onze democratie' bevestigen. Een rol die volgens hen onder druk staat, doordat politici steeds vaker voorbijgaan aan wetenschappelijk vastgestelde feiten bij het maken van besluitvorming, bijvoorbeeld in de discussie over de opwarming van het klimaat.

De directe aanleiding voor de marsen is natuurlijk het presidentschap van Donald Trump. Op veel protestborden was zijn beeltenis vandaag te zien. In zijn campagne deed hij klimaatverandering af als een 'Chinese hoax'.

Het gaat de demonstranten niet alleen om de retoriek. Sinds Trump president is, heeft hij ook al maatregelen genomen die ervoor zorgen dat er minder onderzoek plaatsvindt.

Zo ontbond hij per executive order een onderzoeksgroep die de sociale kosten van broeikasgassen in kaart probeert te brengen. Als nieuwe directeur van het milieuagentschap EPA installeerde hij Scott Pruitt, die gelijk aankondigde dat de EPA niet langer zal bijhouden hoeveel methaan - een belangrijk broeikasgas - energiebedrijven uitstoten.

Het voelde voor sommige wetenschappers ongetwijfeld wat ongemakkelijk om de studeerkamer te verruilen voor de openbare ruimte. Maar zoals op één van de protestborden te lezen was: 'The oceans are rising, and so are we'.

