Werving van pleegouders gaat weer wat beter

Toen er in 2016 meer pleeggezinnen stopten dan er nieuw bijkwamen, werd wel gesuggereerd dat de animo om andermans kinderen op te vangen, afneemt. En dat pleegzorg steeds moeilijker is in een drukke samenleving, waar man en vrouw allebei werken. Alleen christelijke pleegzorgorganisaties groeiden nog. Nu merkt Pleegzorg Nederland dat ze met gerichte werving toch weer veel mensen naar informatieavonden krijgt. Bijna 11.500 mensen hebben afgelopen jaar informatie over pleegzorg aangevraagd.

Lees verder na de advertentie

Verschil is volgens woordvoerder Janette Reukers de rol van gemeenten. Zij zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en geven bij uithuisplaatsing de voorkeur aan gezinsopvang in plaats van een instelling.

Het helpt kennelijk als we mensen heel direct om de hoek op de vraag naar pleegouders wijzen Janette Reukers van Pleegzorg Nederland

Het afgelopen jaar zijn gemeenten actiever gaan meedoen aan wervingscampagnes. Scholen konden voor het eerst hun hek aanbieden voor het spandoek ‘Supergewone pleegouders gezocht’. Reukers: “Het helpt kennelijk als we mensen heel direct om de hoek op de vraag naar pleegouders wijzen.” Het aantal kinderen dat korte of lange tijd in een pleeggezin woont, is met 700 toegenomen tot 23.206.

Gemeenten proberen vaak de eigen ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de opvoeding, in een combinatie van opvoedondersteuning en deeltijdpleegzorg. Maar bijvoorbeeld opvang voor drie of vier dagen per week of twee weekenden per maand willen veel pleegouders niet bieden, merkt Pleegzorg Nederland.

Met het totale aanbod van 16.665 pleeggezinnen in 2017 is er nog altijd sprake van een tekort. Eind december stonden 177 kinderen op de wachtlijst.

Lees ook: