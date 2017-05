Werkgevers willen arbeidsbeperkten zonder beperkingen

Het bedrijfsleven zit er behoorlijk mee in zijn maag; de afspraak om honderdduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen voor 2026 lijkt onhaalbaar. Dus wederom kwam gisteren een verzoek van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO om de definitie van arbeidsbeperkt te verruimen.

“Verbreed wie onder de doelgroep valt”, vragen de werkgevers aan de Tweede Kamer in een tienpuntenplan. “We kunnen alleen mensen plaatsen op een baan als ze werkfit zijn, oftewel als ze kunnen en willen werken. Het aanbod van werkfitte kandidaten is te beperkt”, aldus de ondernemers.

Zij roepen de gemeenten ook op om mensen in een uitkering die nog een opleiding of training nodig hebben, die te geven. “Dat is de verantwoordelijkheid van de overheden. Zij moeten daar spoedig in investeren.” Daarbij willen de werkgevers dat ook langdurig werklozen, dus mensen die al jaren in de bijstand zitten, mee gaan tellen voor de banenafspraak.

Aantrekkelijke baan Deze groep kunnen de ondernemers sinds enige tijd al onder zeer aantrekkelijke voorwaarden een tijdelijke baan geven. Via de Flextensie-methode kosten bijstandsgerechtighet wettelijk minimumloon, maar verder heeft de werkgever nauwelijks verplichtingen. Al meer dan duizend langdurig werklozen hebben via deze constructie een baankans gekregen. Ondanks dat ze moeilijk plaatsbaar zijn, tellen ze niet meer voor het banenplan. Onterecht, vinden de werkgevers. Al meer dan duizend langdurig werklozen hebben via deze constructie een baankans gekregen VNO-NCW wil ook meer zekerheid over de groep arbeidsbeperkten. Bedrijven moeten er vanuit kunnen gaan dat “de beoordeling van de handicap duurzaam is”. Werkgevers willen ook de garantie dat de huidige regelingen die er voor deze groep zijn er altijd blijven. Zoals de loonkostensubsidie, het recht op een jobcoach en de no-riskpolis die ervoor zorgt dat het bedrijf geen kosten heeft als de werknemer ziek wordt. In de praktijk gebeurt het dat iemand die een aandoening heeft, zo zijn draai vindt bij een bedrijf en dermate goed werk aflevert, dat hij of zij voor het UWV niet meer meetelt als iemand die in de banenafspraak thuishoort. Dat vinden de werkgevers onduidelijk en onwenselijk. Het lijkt alsof ze ‘gestraft’ worden bij een succesvolle reïntegratie. Werkgevers willen ook dat zij zelf mogen beoordelen in welke mate iemand een beperking heeft of niet. “Werkgevers zijn prima in staat om zelf een reële loonwaarde te bepalen”, meldt het tienpuntenplan. Op dit moment bepaalt het UWV hoeveel loon iemand kan verdienen, maar volgens de werkgevers gebeurt dat veel te theoretisch. Deze wensen worden niet voor het eerst geuit. Eigenlijk al sinds de allereerste dag dat het banenplan ter sprake kwam. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken heeft al op veel punten wat toegegeven, maar blijft er vooralsnog wel bij dat het banenplan bedoeld is voor de allerzwaksten. Voor mensen met een serieuze aandoening of handicap. Nederland kent de minst inclusieve arbeidsmarkt van Europa, weet het UWV. Het verschil in participatie tussen ‘gezonde mensen’ en mensen een arbeidsbeperking is in Nederland groter dan in andere Europese landen. Ook neemt de werkloosheid onder de totale Nederlandse bevolking af, terwijl deze onder arbeidsbeperkten nog steeds toeneemt.

Kandidatenverkenner In totaal staan er ruim 212.000 mensen met een beperking genoteerd in de kaartenbakken van het UWV die allemaal onder het banenplan vallen. Het UWV heeft vorig jaar een kandidatenverkenner gelanceerd, waarmee werkgevers in een databank kunnen zoeken naar geschikte werknemers die behoren tot de doelgroep. Daar zijn de ondernemers blij mee, maar het is niet genoeg stellen zij. Werkgevers willen ar­beids­be­perk­ten zonder beperkingen De praktijk leert hen namelijk dat er te veel hindernissen zijn om voldoende werkgevers enthousiast te krijgen om banen voor deze groep te creëren. Dus moet de subsidiestroom makkelijker en moeten er meer mensen worden toegelaten tot het banenplan. Werkgevers willen arbeidsbeperkten zonder beperkingen.

