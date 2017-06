SEO ondervroeg bijna vierduizend bedrijven over het ontslaan van personeel. In ongeveer 70 procent van de gevallen gingen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar. Vijf jaar geleden was dat nog 61 procent.

Lees verder na de advertentie

Bewijs Die stijging heeft volgens ervaringsdeskundigen die SEO sprak te maken met de invoering van de Wet werk en zekerheid, die sinds juli 2015 van kracht is. Sindsdien verstrekken uitkeringsinstantie UWV en de kantonrechter alleen een ontslagvergunning als de zogenoemde ontslaggrond voldragen is. Dat wil zeggen dat een werkgever voldoende bewijs heeft dat zijn vaste kracht bijvoorbeeld niet goed functioneert, te vaak wegblijft of langdurig ziek is. Veel werkgevers, zeggen de ervaringsdeskundigen, hebben niet altijd ‘de wil’ om al dat bewijsmateriaal te vergaren. Dus kiezen ze voor een schikking. Bij de invoering van de Wwz was de verwachting dat werkgevers zouden wachten met het ontslaan van hun personeel omdat de wet gedwongen ontslag moeilijker maakt. Dat is uit het onderzoek van SEO niet gebleken.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.