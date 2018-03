Werkgever wil jonggehandicapte best gratis proberen

Het aantal Wajongers dat met behoud van uitkering werkt voor een periode van twee maanden tot maximaal een half jaar is in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat meldt het UWV in zijn monitor arbeidsparticipatie. Waren er 3100 proefplaatsingen in 2012, in 2016 steeg het aantal proefplaatsingen dat het UWV inzet voor Wajongers naar 7700.

In die periode kan een werkgever kijken of de jonggehandicapte bij het bedrijf past. De proefplaatsing mag alleen worden aangevraagd als de werkgever twijfelt aan de geschiktheid van de Wajonger. Het UWV moet hier toestemming voor geven.

Eigenlijk mag die proefperiode niet langer dan twee maanden duren. Het idee is dat een werkgever dan wel weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Maar het UWV mag goedkeuring geven voor verlenging tot zes maanden als dat 'in het belang is van de reïntegratie van de jonggehandicapte'.

Intentie De werkgever moet dan wel de intentie hebben deze uitkeringsgerechtigde - die al een beperking had voor zijn 18de verjaardag - na die proeftijd een dienstverband van zeker zes maanden aan te bieden. Dat doen de ondernemers ook vaak. Bijna 60 procent van de Wajongers mag daarna blijven. Na een jaar werkt twee derde van hen nog steeds. Per saldo betekent het dus wel dat het grootste deel van de Wajongers bij wie een proefplaatsing is ingezet aan het werk is gekomen Uitkeringsinstantie UWV Nog eens 30 procent vindt op een later moment werk. "In hoeverre dat is toe te schrijven aan de activerende werking van de proefplaatsing is moeilijk te zeggen", meldt UWV. "Maar per saldo betekent het dus wel dat het grootste deel van de Wajongers bij wie een proefplaatsing is ingezet aan het werk is gekomen."