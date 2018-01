Werkgever bekommert zich meer om personeel op leeftijd

Werknemers op leeftijd die uitvielen voor ze met pensioen gingen, vloeiden voorheen met een aantrekkelijke financiële regeling af. Maar nu die regelingen terrein verliezen, maken werkgevers zich wel degelijk zorgen over de gevolgen van hun vergrijzende personeelsbestand. Meer dan de helft (56 procent) denkt dat oudere werknemers de arbeidsproductiviteit in hun bedrijven omlaagdrukt. Nog eens 82 procent is van mening dat de arbeidskosten toenemen, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi).

Sommige werkgeverns hebben mensen in dienst van wie ze weten dat die de 65 jaar niet eens halen Kène Henkens, onderzoeker bij het Nidi

Zorgen die in 2009 aanzienlijk minder leefden, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke blad Demos van het Nidi. Toen dacht slechts een derde van de werkgevers dat een vergrijzend personeelsbestand zou leiden tot een verminderde arbeidsproductiviteit. Ook over mogelijk verhoogde arbeidskosten zaten werkgevers toen minder in. Het percentage piekerende werkgevers lag toen 9 procent lager dan nu.

Dat piekeren zijn vooral managers in de bouw en industrie meer gaan doen. Daar waar het werk fysiek zwaarder is en het risico op gezondheidsklachten groter.

Meer vraag naar personeel Vanwaar die omslag? Nidi-onderzoeker Kène Henkens wijst, behalve naar de afschaffing van aantrekkelijke vertrekregelingen, vooral naar de stijgende AOW-leeftijd. "Langer doorwerken is een feit. Het besef dat de AOW-leeftijd maar blijft stijgen, maakt dat werkgevers de druk voelen om meer in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Sommigen hebben nu al werknemers in dienst van wie ze weten dat die de 65 jaar niet eens halen." Ook de aantrekkende arbeidsmarkt kan van invloed zijn, zegt Henkens. "In sectoren een tekort aan personeel is, kan het zijn dat bedrijven oudere werknemers vasthouden om hun kennis te delen." Het maakt dat de (om)scholingsmogelijkheden van 55-plussers een enorme vlucht nemen. Waar bijna een decennium terug maar 10 procent van de werkgevers die mogelijkheid bood, is nu 40 procent overstag. Ook het aandeel werkgevers dat openstaat voor flexibele werktijden groeide flink: van 30 procent naar meer dan de helft. En dan de extra vrije dagen. Ruim ruim 40 procent is akkoord, eerder was dat 30 procent.