Werkende vrouwen zijn vaker ziek dan mannen, maar dat is niet zorgelijk

‘Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan mannen’, kopte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van nieuwe cijfers. Het meest opvallend: vrouwen tussen de 25 en 35 jaar zijn twee keer zo vaak ziek als hun mannelijke collega’s. Zorgelijk? Niet per se, zegt Allard van der Beek, hoogleraar arbeidsepidemiologie aan het VU medisch Centrum. “De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn over het algemeen vrij klein. Veel zorgwekkender is het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden en jongeren en ouderen. Ik zou als werkgever ­eerder daar beleid op voeren omdat dat meer oplevert.”

Dat vrouwen vaker ziek zijn dan mannen heeft volgens deskundigen verschillende oorzaken. Zo zijn zwangerschapskwaaltjes vooral onder twintigers en dertigers een belangrijke boosdoener. Voor andere leeftijdscategorieën geldt dat vrouwen simpelweg minder gezond zijn dan mannen, anders behandeld worden door bedrijfsartsen en vaker in sectoren werken waar de werkdruk en daardoor ook het ziekteverzuim hoog is.

Toch is het volgens emancipatieonderzoeker Ans Merens van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) niet verkeerd als er meer aandacht is voor het verschil tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. “De werksituatie is nu te veel toegesneden op mannen.” Als voorbeeld geeft ze de bedrijfsarts die, zo blijkt uit eerder onderzoek, langdurig zieke mannen sneller aan het werk helpt dan vrouwen in dezelfde situatie. “De man is de kostwinner en moet weer aan het werk, denken ze dan. Bij vrouwen heerst die gedachte minder snel.”

Met die factoren moeten werkgevers zeker rekening houden, zegt Van der Beek. Maar niet door vrouwelijke werknemers anders te behandelen. “Is de werkdruk in de zorg te hoog, pak dat dan aan. Heeft een vrouwelijke collega regelmatig last van migraine, hou daar als leidinggevende rekening mee. Maar behandel haar mannelijke collega met ernstige hoofdpijn net zo. Het komt de emancipatie niet ten goede als we mannen en vrouwen compleet anders gaan behandelen.”

Inzetbaarheid

Het opheffen van het ziekteverzuimverschil tussen mannen en vrouwen kan volgens Petra van de Goorbergh door in te zetten op duurzame inzetbaarheid. In de bouwsector gebeurt dat al, ziet de directeur van brancheorganisatie Oval voor arbodiensten. “Het werk in de bouw is fysiek wel zwaar, maar doordat die sector inzet op preventie van uitval is het verzuim niet hoger dan in andere sectoren.”

In de onderwijssector, met haar vele juffen en hoge werkdruk, valt op dat terrein juist nog veel te winnen, weet Van de Goorbergh. “Ga als werkgever daarover in gesprek met jouw werknemer. En zoek samen uit welke acties ondernomen moeten worden. Dan maakt het helemaal niet uit of je als werkgever te maken hebt met een man of vrouw.”