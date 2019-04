Wensmoeder Carmen is opgelucht nu kunstmatige inseminatie weer wordt vergoed

Liever dan een brommer had Carmen Foppen (38) een kind. Daarom verkocht ze vorige maand haar getrouwe vervoersmiddel, vlak nadat ze van haar zorgverzekeraar had gehoord dat kunstmatige inseminatie niet meer vergoed werd uit het basispakket. Via die weg probeerde ze als alleenstaande vrouw zwanger te raken.

Lees verder na de advertentie

Een kind is geen fiets die je graag wil, het is je grootste droom

Er ontstond vorige maand ophef over de vergoeding van kunstmatige inseminatie voor lesbische en alleenstaande vrouwen met een kinderwens. Waar eerder de afwezigheid van de man werd gezien als ‘medische noodzaak’, was dat volgens zorgminister Bruno Bruins toch niet zo, waardoor de vergoeding wankelde.

Foppen moest haar vruchtbaarheidsbehandeling bij de kliniek MC Kinderwens stopzetten en vertelde hierover in Trouw. “Een kind is geen fiets die je graag wil, het is je grootste droom. Doordat ik de gebaande paden niet volg, word mij een kind afgenomen.” Foppen kon niet zomaar duizend euro, de prijs voor de behandeling, ophoesten. Dat bedrag kwam bovenop het geld voor het gescreende zaad van MC kinderwens dat per poging ongeveer 250 euro kost. Zaadcellen moeten wensmoeders altijd zelf kopen. Foppen wilde bewust geen zaad importeren uit het buitenland, of een man voor een avondje meelokken.

Blijde boodschap Een lezeres van Trouw meldde zich via de mail, getroffen door het relaas van Foppen. Zij wilde de volgende inseminatiepoging wel vergoeden. Intens dankbaar zei Foppen daar ‘ja’ op. Intussen zwol het protest aan: een petitie om de vergoeding terug te krijgen werd ruim 900.000 keer ondertekend. Minister Bruins ging overstag: in ieder geval zouden alleenstaande en lesbische vrouwen hun inseminatiepogingen geheel 2019 nog vergoed krijgen. Foppen stortte het geld terug aan de lezeres; het was niet meer nodig. Dit weekend kwam er voor Foppen nog een blijde boodschap bovenop: het kabinet heeft besloten ook in de toekomst inseminatiepogingen te vergoeden. Dit gaat alleen niet meer via het basispakket, maar via een speciaal potje op het ministerie van volksgezondheid en sport. Carmen Foppen kreeg het nieuws van alle kanten toegestuurd. “Dit geeft aan dat onze opstand zin heeft gehad. Het is toch een signaal van de overheid: alleenstaande en lesbische vrouwen die een kind willen, tellen ook mee.”

Rietjes in de vriezer Tegelijk heeft ze gemengde gevoelens: ze heeft net weer een nieuwe inseminatiepoging achter de rug, en voelt de eerste tekenen van een naderende menstruatie. “Ik ben heel blij dat het weer vergoed wordt, maar voor mij is het een teleurstelling dat ik nog niet zwanger ben. Maar voor iedereen die nog aan dit traject moet beginnen, is het wel fantastisch.” Ook al lijkt het erop dat haar nieuwe poging mislukt is, over een week of twee drie probeert Foppen het weer. Ze doet alles voor haar droom. De donor die ze heeft gekozen, heeft al eerder een hoeveelheid zaad ingeleverd bij de kliniek MC Kinderwens in Leiderdorp. “Het staat daar, verdeeld in rietjes, in de vriezer op mij te wachten.”

Lees ook:

Vrouwen die geen man hebben krijgen geen vergoeding voor inseminatie meer. Oneerlijk? Alleenstaande en lesbische vrouwen die een kind willen, moeten de dure behandeling voortaan zelf betalen. Experts vrezen voor gesjoemel met zaad en ‘onenightstand-baby’s’.