Welkom in mijn minihuis

Hier zou ik prima kunnen wonen, fantaseerde ik als kind vaak, rondkijkend in mijn slaapkamertje. In die kleine ruimte - wat zal ’t zijn geweest, drie bij vier? - paste alles wat ik nodig had: mijn bed kon prima dienst doen als bank, op het bureau kon een kookplaatje staan - dat leek me essentieel - er was een wasbak en met een tv en cassetterecorder erbij zou ik me prima vermaken.

Lees verder na de advertentie

Alleen de wc, dat was een lastig element in mijn eenkamerwoninkje. Maar verder zag ik het helemaal zitten, ik zou er wonen als Pluk in zijn torenkamertje bovenop de Petteflet.

Een jaar of wat geleden kwam ik op internet een filmpje tegen van een man die deze kinderfantasie gerealiseerd heeft. Fotograaf Christian Schallert woont in een kamer van 24 vierkante meter dat als een doos boven op een oud appartementencomplex in Barcelona staat.

Tekst loopt door onder de video.

Ruimtevreter De kamer lijkt een lege ruimte, maar alles wat hij nodig heeft is ongelooflijk knap weggewerkt in een lange kastenwand: een aanrecht gaat schuil achter een deur die omhoog geklapt kan worden, er zit een koelvriescombinatie en een vaatwasser in, een kledingkast, ruimte voor boeken, camera’s en skateboards. De wc is de enige ruimte die kan worden afgesloten voor een beetje privacy De glazen douchecel staat gewoon in de kamer, als je op de tegels drukt, blijken het deurtjes waarachter shampoo en doucheschuim opgeborgen zijn. Voor het bed, een ruimtevreter natuurlijk, heeft Christian een heel slimme oplossing gevonden: het zit weggeschoven onder het verhoogde dakterras dat aan zijn kamer vastzit. Als hij wil slapen, trekt hij het soepeltjes de kamer in. En de wc? Die is verstopt achter de laatste deur in de kastenwand - de enige ruimte die kan worden afgesloten voor een beetje privacy. In het filmpje demonstreert Christian enthousiast hoe elk hoekje van zijn minihuis benut wordt. “Wat heb je meer nodig in een huis?” vraagt hij zich terecht af. Heel inspirerend. Als je zijn woning bekeken hebt, suggereert YouTube talloze filmpjes over andere slimme, kleine huizen. Er is zelfs een speciaal YouTube-kanaal, ‘Living Big in a Tiny House’, waarop de Nieuw-Zeelander Bryce Langston kleine woningen laat zien, van Denemarken tot Australië. Want het is een wereldwijde beweging; mensen met een klein huisje, ofwel: a tiny house. Tekst loopt door onder afbeelding. © Trouw

Duurzaam Het begon in de Verenigde Staten waar de meeste huizen enorm zijn en alleen maar groter worden: van gemiddeld 165 vierkante meter in 1978 naar 249 nu. En dat terwijl gezinnen in diezelfde periode kleiner zijn geworden. De beweging van de kleine huizen verzet zich tegen die verspilling van ruimte en materiaal en laat in de praktijk zien hoe het anders kan. Het is hun ideaal om off grid te leven: niet aangesloten op de gebruikelijke nuts­voor­zie­nin­gen Er zit een duidelijke duurzame kant aan klein wonen. Wie weinig ruimte heeft, heeft automatisch weinig spullen en koopt alleen iets nieuws ter vervanging van een apparaat of kledingstuk dat kapot is. Een klein huis verbruikt veel minder energie: zo weinig dat het kan worden opgewekt met een paar zonnepanelen op het dak. Veel enthousiaste kleinwoners kiezen voor een plekje in de natuur. Het is hun ideaal om off grid te leven: niet aangesloten op de gebruikelijke nutsvoorzieningen. Water, elektriciteit, riool en afval: alles kan zelf opgewekt en gerecycled worden. Met een minimale ecologische voetafdruk als resultaat. En, minstens zo belangrijk: geen hypotheek, dus veel meer vrijheid en minder stress. Tekst loopt door onder afbeelding. De trap van Marjolein Jonker is tegelijk een kast. De houtkachel en zonnepanelen op het dak zorgen voor warmte. © Trouw Veel tiny houses staan ook nog eens op wielen, want waarom zou je, als je eenmaal los geraakt bent van traditionele woonconcepten, nog op één plek blijven zitten? Een off grid-huis kun je neerzetten waar je maar wilt. Zoals de Japanner Tagami Haruhiko, die een huisje op wielen heeft dat zo groot is als een parkeerplaats. Of de Nederlandse Marjolein Jonker, die sinds een jaar in een houten tiny house op wielen woont, op een groene plek in Alkmaar. Daarvoor woonde ze in een doorsnee rijtjeshuis, met drie slaapkamers. Marjolein, die zichzelf een pionier noemt en haar ervaringen deelt op haar website, wilde altijd al buiten wonen en daar duurzamer leven. Maar ze had niet het geld om een huis te kopen op een ruim perceel. Techniek helpt om alles onder handbereik te hebben: met een e-reader heb je geen boekenkast nodig Nu leeft ze op twintig vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Ze is van alle gemakken voorzien: een keuken, een zithoek, een houtkachel en een vide om op te slapen - de trap ernaartoe is meteen haar kast. De regenwatertank en het composttoilet functioneren inmiddels ook naar behoren.' Tekst loopt door onder afbeelding. © Trouw

Techniek Marjolein heeft heel veel weg moeten doen, zegt ze, maar ze mist helemaal niets. “Weinig ruimte en weinig spullen zorgen voor rust.” Techniek helpt vervolgens om toch alles onder handbereik te hebben: met een e-reader heb je geen boekenkast nodig, een Spotify-abonnement vervangt de cd-collectie. Voorlopig mag ze van de gemeente blijven staan waar ze staat. Maar als de regels veranderen, geen nood: dan rijdt ze naar een andere mooie plek. Net als een caravan? Die vergelijking hoort ze liever niet. Ze heeft een volwaardig huis op wielen, stevig gebouwd en goed geïsoleerd, waar ze comfortabel het hele jaar kan wonen. Marjolein is een pionier in Nederland en ze deelt haar ervaringen op haar website, om anderen te inspireren. Ze merkt dat de belangstelling ook hier begint te groeien.

Microwoning Natuurlijk zijn er al heel veel mensen, vooral in grote steden, die klein wonen. Niet uit idealisme, maar uit bittere noodzaak, omdat elke vierkante meter woonruimte vele duizenden euro’s kost. Momenteel worden ook opvallend veel kleine woningen gebouwd: in Amsterdam steeg het aantal appartementen met een oppervlakte tot 40 vierkante meter in een jaar van 35.000 naar 39.000. De slimme ruim­te­be­spa­ren­de oplossingen, die voor de tiny houses bedacht zijn, komen de bewoners goed van pas Dit soort studio’s worden microwoningen genoemd en zijn erg gewild. Koopprijzen blijven onder de kritische grens van 150.000 euro - net op te brengen voor een starter - en ze mogen niet meer dan 711 euro aan huur kosten - de sociale huurgrens. De nieuwbouwcomplexen bieden weliswaar weinig vierkante meters, maar wel veel extra’s voor de bewoners: een gezamenlijke tuin, een wasserette, soms zelfs een restaurant. De slimme ruimtebesparende oplossingen, die voor de tiny houses bedacht zijn, komen de bewoners goed van pas. Tekst loopt door onder afbeelding. Het mini-appartement van Christian Schallert. © Trouw Verderop in de Randstad, en in Groningen en Eindhoven, is de microwoning ook in opkomst. De gedachte is dat de behoefte aan kleine huizen vooral in de steden toeneemt omdat steeds meer mensen alleen wonen. In Amsterdam en Utrecht is het aantal eenpersoonshuishoudens al vijftig procent van het totaal. Maar voor de veelal jonge bewoners van de microwoningen blijft toch het ideaal: op termijn doorstromen naar iets groters - zelfs als je single blijft. Om levenslang gelukkig te zijn in een tiny house, heb je een gezonde dosis idealisme nodig - en discipline. Ik heb mijn kinderdroom wat dat betreft nooit waargemaakt - studentenkamers niet meegerekend. Mijn kleinste huis was nog altijd ruim zestig vierkante meter. En dat is te groot om tiny te mogen heten. Maar ook in een wat groter huis kunnen de trucs van het klein wonen goed van pas komen. Zo’n lange kastenwand bijvoorbeeld. Zou u ook het liefst morgen naar een tiny house willen verhuizen? Stuur uw reactie naar tijdpost@trouw.nl (max. 120 woorden)

Hoe groot woont Nederland? De gemiddelde vloeroppervlakte van eengezinswoningen in Nederland is 137 vierkante meter, bij appartementen is dat 87 vierkante meter. In Limburg is de gemiddelde oppervlakte van eengezinswoningen het grootst met 151 vierkante meter, in Noord-Holland het kleinst: 124 vierkante meter.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.