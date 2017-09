Welke tradities verwateren dan zo onder invloed van immigratie?

‘Versterk onze tradities’ luidde de kop, terwijl de volgende passage uit de tekst was gelicht: “Onze traditie, onze cultuur en onze waarden zijn zo mooi, die geven we niet op”. Helemaal mee eens, natuurlijk! Al vroeg ik me wel even af welke tradities dan zo verwateren onder invloed van immigratie, want daar ging het natuurlijk weer om. Het christendom misschien? Maar kerken profiteren juist van die instroom - ga maar eens kijken in Amsterdam Zuidoost, voorheen de Bijlmer.

Maar het gekste was, dat acht pagina’s lang duister bleef hoe onze gewaardeerde tradities ons kunnen beschermen tegen de problemen die het kabinet, mét Buma, straks moet aanpakken. Robots! Chinezen! Salafisten! En niet te vergeten: stormen en overstromingen!

Diepere emotie Soms leek het eventjes of Buma de volle reikwijdte van de taak die voor hem ligt wel degelijk bevatte: “Onze bevolking krimpt, de economie is in de ban van globalisering. Klimaatverandering plaatst de wereld voor nieuwe vragen. Vooral immigratie en globalisering raken een veel diepere emotie dan de dagelijkse zorgen”. Maar dat woordje ‘vooral’ maakte me er niet gerust op. Want het kan best zo zijn dat Nederlanders anno 2017 vooral bang zijn voor immigranten, maar als zelfbenoemd cultuurfilosoof zou je je toch moeten afvragen of dat terecht is. Dat doet Buma niet, liever citeert hij Samuel Huntington, bekend van de botsing-der-beschavingen-theorie. Hij zegt er niet bij dat Huntington nogal een verdachte denker is geworden sinds neoconservatieven als Bush-minister Dick Cheney hun beschavingsoffensief ermee wisten te legitimeren: onze beschaving staat op het spel! Maar Buma lijkt zich van geen kwaad bewust. “Immigratie en globalisatie brachten de clash of civilizations in ons huis. De gewone Nederlanders bleven verweesd achter.”

Neoconservatief kliekje Toch heeft het opwarmen van dit neoconservatieve kliekje ook voor Buma grote voordelen. Zo blijven de problemen waar hij geen oplossing voor heeft netjes buiten beeld - acht bladzijden lang. Die economische bijvoorbeeld. Kunnen ‘onze mooie tradities’ Nederland helpen aan economische zekerheid? Hoe dan? Piekeren totdat ons mooie land is ondergelopen En de kwestie klimaat. Zullen ‘onze mooie tradities’ het komende kabinet dwingen ernst te maken met milieuafspraken? Je krijgt er maar geen antwoord op. Natuurlijk: het klimaat móest erin, daar ontkom je niet aan, maar let op de vage bewoordingen: “Klimaatverandering plaatst de wereld voor nieuwe vragen.” De wereld: dat is vast niet zoiets concreets als bijvoorbeeld Nederland, en zeker niet zoiets aanwijsbaars als pak ’m beet Sybrand Buma. En nieuwe vragen: dat zijn vast vragen waar we nog héél lang over moeten piekeren - zolang waarschijnlijk tot ons mooie land van top tot teen onder water staat.

