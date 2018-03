Welke gemeente wil de Sint nog welkom heten?

De publieke omroep moest even met hem leuren, maar Sinterklaas lijkt nu toch welkom te zijn in Nederland. Waren er in voorgaande jaren genoeg steden of dorpen die de Sint en zijn gevolg welkom wilden heten – er werden volgens de NTR zelfs ‘meerjarige lobby's’ voor georganiseerd – dit jaar meldde zich tot begin maart geen enkele gemeente.

Lees verder na de advertentie

Na de dreiging van de NTR dat er een 'einde zou komen aan deze 66-jarige nationale televisie traditie' werd de omroep 'overstelpt' met aanmeldingen

Naar de reden wil de NTR slechts raden. Duidelijk is in ieder geval dat het feest sinds de discussie over de kleur van Piet gevoelig ligt. Vorig jaar werd de snelweg bij Dokkum geblokkeerd, het jaar daarvoor moest de politie 150 activisten tegenhouden bij Maassluis. In 2014 waren in Gouda opstootjes tijdens de intocht.

Maar, na de dreiging van de NTR dat er een 'einde zou komen aan deze 66-jarige nationale televisie traditie' werd de omroep gisteren naar eigen zeggen toch 'overstelpt' met aanmeldingen.

Is het nog verstandig voor een gemeente om de Sinterklaasoptocht te organiseren?

JA Een Sinterklaasintocht levert naamsbekendheid op voor een stad of dorp, zegt city marketeer Eduard Dirkzwager. Hij adviseert plaatsen over een marketingstrategie. “Mensen maken miljoenen daguitjes en daar wil je tussen zitten”, zegt hij. Een intocht inclusief blijde kindergezichtjes en vrolijke fratsen levert prachtige plaatjes op. “Dan denken ze de zaterdag daarop misschien toch ineens: ‘Zullen we daar eens heengaan, daar was de Sint ook’.” Gemeenten zijn bereid veel geld uit te geven om hun stad op de kaart te zetten. De politieserie 'Flikken Maastricht' bijvoorbeeld wordt gefaciliteerd en gesubsidieerd door de gemeente Maastricht. Als de publieke omroep je stad filmt omdat de Sint er doorheen struint, heb je vergelijkbare beelden voor een fractie van de kosten. De burgemeester die een ouderwets gezellige optocht weet te organiseren, is de held van het land De heisa over de intocht kan bovendien een mooie kans zijn, zegt Dirkzwager. “Als het allemaal wel goed gaat, kan een burgemeester zich hiermee profileren als leider.” De marketingman komt nu echt op stoom: “Als je dit goed doet, in overleg met belangengroepen en de politie, kun je een making of maken. Dat je bijvoorbeeld vijf keer een soort persconferentie organiseert over hoe je dit aanpakt.” Een ambitieuze burgemeester kan hier iets moois mee, wil hij maar zeggen. De burgemeester die een ouderwets gezellige optocht weet te organiseren, is de held van het land.