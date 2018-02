Welk eten is het beste medicijn tegen griep?

De aanhoudende griepgolf heeft een jonge lezer overspoeld. Hij heeft nu vijf dagen keelontsteking en zit drie dagen aan de antibiotica. Hij is in het gewone leven kok en houdt van eten. Maar nu krijgt hij niets door z'n keel. Hij vraagt zich af: moet ik mezelf dwingen om te eten als ik geen trek heb? Wat zegt de voedingsleer?

Blijf wel eten, zegt de voe­dings­ex­pert, zo houd je je immuunsysteem aan het werk

Om je immuunsysteem aan het werk te houden, is het belangrijk om te blijven eten, zegt Astrid Postma-Smeets, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. "Je lichaam heeft energie nodig om te kunnen herstellen. Niet eten draagt bij aan een gevoel van lamlendigheid. Als het echt niet gaat, kun je wel een paar dagen zonder eten, als je maar niet vergeet te drinken."

De lezer vraagt zich ook af wát hij dan moet eten, om de griep te verdrijven. Daarover doen volkswijsheden de ronde, geven oma's goedbedoelde adviezen en in deze tijd bemoeien foodies en fitgirls zich uiteraard ook met voeding tijdens griep. Er zijn dan ook talloze internetlijstjes met tips.

Postma-Smeets bespreekt de voor- en nadelen van veelgehoorde eettips voor wie ziek in bed ligt. 'Laat uw voeding uw medicijn zijn, en uw medicijn uw voeding', is niet voor niets een beroemd gezegde van Hippocrates. Want goede en vooral diverse voeding is wel degelijk belangrijk, naast rust.

1. Kippebouillon Al decennia een klassieker. Maar eigenlijk 'is het niet veel meer dan water en zout', zegt Postma-Smeets. Weinig voedingsstoffen dus. Ze benadrukt dat er, hoeveel tips er ook de ronde doen, geen voeding bestaat die er direct voor zorgt dat je beter wordt. Eten helpt vooral om je beter te voelen. Dus wie nergens zin in heeft en alleen thee en water drinkt, kan wel gebaat zijn bij een bouillonnetje. "Dat is ter afwisseling prima", aldus Postma-Smeets. Tekst gaat verder onder de afbeelding Kippebouillon is al decennia een klassieker bij griep. © Joerg Beuge colourbox

2. Smoothies Volgens foodies het wapen tegen alles: de smoothie. "Nog niet zo raar", oordeelt de voedingsexpert. "Je kunt er van alles indoen. Zoals yoghurt, waardoor je ook eiwitten binnenkrijgt, naast vitaminen uit het fruit." Daarnaast is het volgens haar sowieso een goede tip om, als je moeilijk eten wegkrijgt door een zere keel, zoals de lezer, eten vloeibaar te maken. Denk aan geprakte groente, dunne pap.

3. Wit brood Aangeprezen vanwege zijn lichtheid, is de witte boterham een geliefd maaltje voor zieken. Kan prima, vindt Postma-Smeets, maar wie ook last heeft van zijn darmen, doet er goed aan om juist bruin volkoren brood te eten. Dat is, anders dan een halfje wit, vezelrijk en 'vezels zijn nu juist het goede van brood'. Vezels, die ook in groenten zitten, zorgen ervoor dat goede bacteriën in de darmen de overhand krijgen en het vocht kunnen binden. Zo komt de boel een beetje tot rust.