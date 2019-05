Welk bruidspaar past bij welke trouwauto?

In 1922 bleef de keuze voor een passende trouwauto beperkt tussen een goedkoop Fordje of een luxueuze slee zoals de Rolls-Royce of Nederlands eigen Spyker. Anno nu is een oude Rolls-Royce nog steeds een publiekslieveling. De keuze is echter enorm gegroeid voor wie die éne auto wil uitzoeken bij die éne dag. Elke bruiloft is anders. De rol van een trouwauto kan variëren: van praktisch vervoer tot een zorgvuldig uitgekozen sierattribuut als onderdeel van de fotoreportage.

Papa’s auto Pa heeft net een nieuwe ruime auto voor het huis staan. Of ma. Of je schoonouders. Of die oom die ook autoverkoper is en wel zijn demonstratiewagen kan uitlenen (eventueel met wervende stickers). Handig toch, zo’n fijne glimmende wagen. Menigeen kiest ervoor om voor een appel en een ei een auto met chauffeur te lenen. Welk merk het is? Dat maakt niet uit. Menig bruidspaar ontleent geen enkele status aan auto’s. Een Tesla als trouwauto? © tr beeld

Milieuvriendelijk De elektrische trouwauto rukt op. Bruidsparen die een statement willen maken, komen voorlopig vooral uit bij ruime Tesla’s. Maar er is steeds meer keuze. Dit is een logische groeimarkt, zeker nu gemeenten milieuzones invoeren om uitlaatauto’s te weren uit de binnensteden waar stadhuizen nu eenmaal vaak staan. Ook gesignaleerd in trouwautoland: geëlektrificeerde klassiekers zoals de Kever. Groene auto-alternatieven: met een koetsje of de bakfiets. Lamborghini © tr beeld

Jongensdroom Vooral jongens willen nog weleens dromen van felgele Lamborghini’s, rode Ferrari’s of opgevoerde dikke Duitse of Amerikaanse auto’s. Er is jaren gezwijmeld bij posters op kinderkamers. Op die éne speciale dag kunnen de ware liefhebbers eenmaal zelf met hun droompartner rondrijden (er is geen plek voor een chauffeur) in hun oncomfortabele droomauto. Wel een wat egocentrische keuze. © tr beeld

Youngtimers Youngtimers rukken op in de wereld van de trouwauto’s. De huidige generatie jonge bruidsparen groeide op in de jaren tachtig en negentig. Auto’s uit deze periode worden als klassiek beschouwd. Er zitten nog van die überhippe cassettespelers in! Bezitters van auto’s uit dit tijdperk kunnen met trouwritjes leuk bijverdienen. Zo’n retro-Citroën XM, Peugeot 505, Opel Rekord of Mercedes 200 oefent veel aantrekkingskracht uit op dit publiek. Zelfs voor de Japan-adepten is er volop keuze uit vierkante trouw-Toyota’s. © tr beeld

Romantisch Wie kiest voor een klassieke romantische bruiloft, heeft ruime keuze uit iconische trouwauto’s. Ze komen vooral uit Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. De bruiloft is voor velen de enige kans om in een Rolls-Royce te worden rondgereden. Wie liever zelf stuurt, kiest eerder stijliconen als de Mini Cooper, MG-B, Deux-chevaux of een van de talrijke andere Europese auto’s uit de fifties en sixties. Bijzondere busjes mogen ook, zoals het Volkswagenbusje en de Citroën HY-‘ribbelbus’. Wat je ook kiest in deze categorie: de fotograaf is je dankbaar. auto's voor trouwnummer © tr beeld

Amerikaanse slee De verlengde Amerikaanse limousine vervangt in één keer een complete bruidsstoet. Lang geleden golden Amerikaanse sleeën, vooral van de presidentiële merken Cadillac en Lincoln, als het summum van luxe. Tegenwoordig is dit eerder het blingblinggenre met nepchroom, hoogpolig tapijt en volle minibar. Op het randje van ordinair, maar ook gezellig vervoer met zijn allen. Een verlengde Hummer is hierin de overtreffende trap. Wel eerst checken of de vip-slee de trouwlocatie moet bereiken door smalle straatjes. Retroliefhebbers kiezen een oude pastelkleurige Amerikaan ‘met vinnen’. g © g

Koninklijk trouwen Koninklijke huizen hebben voor speciale gelegenheden speciale voertuigen. Voor huwelijken is er de open paardenkoets als de landauer. In autovorm is de landaulette de norm, de extra lange limousine mét open dak om goed te kunnen wuiven. Ze worden op maat gemaakt bij carrosseriebouwers. Het Nederlandse Koninklijk Huis had ooit een Rolls-Royce Landaulette. In 1995 werd gekozen voor een Ford Scorpio Landaulette met een volksere uitstraling. Wie zich zelf vorst wil wanen: een Utrechtse verhuurder biedt de oude koninklijke Rolls aan.

