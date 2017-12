Wel of geen toetje, dat is de kwestie

Het is steeds vaker een discussie aan tafel, schrijft een moeder. Haar jongens, 8 en 12, willen elke dag een toetje. Zij vindt dat niet gezond. Een vast patroon ontbreekt: soms krijgen ze yoghurt met een beetje limonade, zelfgemaakte griesmeelpudding of bolletjesvla. Soms krijgen ze een heel weekend niet. Is dat verwarrend?

Lees verder na de advertentie

Ze krijgen genoeg goede voedingsstoffen binnen, daar gaat het niet om. "Ze eten niet alle groenten van harte, maar het zijn geen slechte eters." Snoep en lekkers doe je nu eenmaal in bescheiden hoeveelheden en niet elke dag, vindt ze. "De jongens hebben weinig natuurlijke remmingen als het zoetigheid betreft. En de oudste heeft enigszins aanleg voor lichaamsvet, om het zo maar te stellen."

Laat de jongens zelf voorstellen doen en maak afspraken waar iedereen blij mee is Anouk Ernst-Endert

Toetjes kunnen voor hele discussies zorgen, weet Anouk Ernst-Endert. "Kinderen zijn er gek op en vinden het vaak het lekkerste deel van de maaltijd." Ernst heeft een koksopleiding gedaan - na een taalstudie - en biedt kookgerei, boeken, en recepten aan via haar website De kinderkookshop. Voorkom discussie, zegt ze. "En leg eerst uit wat je bezwaar is van iedere dag suiker. Dat kun je heel inzichtelijk maken door suikerklontjes te stapelen naast een bakje vla, een bakje ijs, of yoghurt met suikervrije siroop."

Deze kinderen zijn al wat groter, dus moeder kan goed met ze overleggen, vindt Ernst. "Laat de jongens zelf voorstellen doen en maak afspraken waar iedereen blij mee is. Misschien alleen een dessert na de voetbaltraining én een dag in het weekend? Of misschien toch wel iedere dag als het maar niet heel ongezond is?"

Het maakt nogal uit wat je geeft, zegt het Voedingscentrum. Yoghurt of kwark met wat fruit past prima in een gezond eetpatroon. Een perfect middel zelfs om ervoor te zorgen dat kinderen elke dag de aanbevolen hoeveelheid binnen krijgen. Voor vier tot negen jaar is dat 1,5 stuks fruit en 400 milliliter zuivel. Voor 12 jaar 2 stuks fruit en 450 ml zuivel. Anouk Ernst heeft nog wel een gezond recept voor ijs: twee diepgevroren bananen en 125 gram aardbeien samen in de blender. "Niet te lang, anders wordt het te dun."

Speciale desserts uit de supermarkt kunnen wel erg vet of zoet zijn. Een paar jaar terug vergeleek de consumentenbond 18 kindertoetjes: die bevatten 1 tot 6 suikerklontjes per portie en 50 tot 180 calorieën (vergelijkbaar met een bitterbal of een kroket). Als je het doet, dan liever kleine bakjes en geen slagroomvla met snoepjes er bovenop, concludeert het voedingscentrum.

Kees de Graaf is hoogleraar sensoriek en eetgedrag aan Wageningen Universiteit. "Hoe sneller je dingen naar binnen kunt werken zonder dat het lichaam het opmerkt, hoe groter de kans dat je overeet", legt hij uit. Het gevoel in de mond heeft invloed op het gevoel in de maag. "Als je langzaam eet en voedsel dus langer in je mond blijft, dan stop je ook eerder met eten."

Maar nagerechten zijn geen beloning. Zo van: eet eerst je groenten op, dan krijg je nog wat lekkers Kees de Graaf

Veel toetjes behoren wat dat betreft tot de verkeerde soort: ze voelen zacht aan en hebben een hoge energiedichtheid. De Graaf: "Je kunt ze zo achterover lepelen en krijgt ongemerkt veel suiker binnen. Fruit bevat ook suikers, maar daar moet je tenminste nog enige moeite voor doen." Hoewel hij voorstander is van gezond, moeten ouders de plezierige kanten van eten niet onderschatten, benadrukt hij. "Gezellig aan tafel met een goed gesprek en een aangenaam toetje is goed voor de kwaliteit van leven." Bovendien is de voorkeur voor zoet aangeboren. "Haast iedereen vindt het lekker en dat maakt vrolijk."

Maar nagerechten zijn geen beloning, waarschuwt hij. Zo van: eet eerst je groenten op, dan krijg je nog wat lekkers. Dat werkt averechts. De Graaf: "De groente wordt onaantrekkelijker en het toetje wordt aantrekkelijker." Het kan er volgens het Voedingscentrum ook voor zorgen dat een kind zichzelf later met eten gaat belonen. En dat kan leiden tot overgewicht.

Anouk Ernst is daar niet zo bang voor. "Mijn kinderen zijn nog jong en hebben best weleens moeite om alle verschillende dingen van hun bord te eten. Dus hebben wij de afspraak dat ze bij een leeg bord een toetje krijgen. Als ze geen honger meer hebben, dan is dat ook prima, dan mogen ze de rest laten staan. Maar dan is er natuurlijk ook geen plek meer voor een toetje."

Zelf een kwestie indienen? Mail naar opvoedvraag@trouw.nl